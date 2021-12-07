Google: Fotoğraflar Uygulamasına Kilitli Klasör Özelliği Getirecek! - Son Dakika

Google firması, getirdiği birçok özelliği ilk önce kendi cihazı olan Pixel markasında deniyor. Şirket, Pixel cihazlarda başarılı olan uygulamaları ve yenilikleri daha sonra global markalara da getiriyor.

Şirket şimdi de, Google Fotoğraflar için Kilitli Klasör özelliğini Pixel kullanıcılarına getirmeyi planlıyor. Bu özellik sayesinde kişiler, özel ve hassas resimlerini diğer insanlardan gizleyebilecek.

Kilitli Klasör özelliği başlangıçta yalnızca Pixel telefonlarla sınırlıydı, ancak Google, Pixel dışındaki kullanıcılar için de aktif hale getirecek.

Bu durum, diğerlerinin yanı sıra Xiaomi, Oppo, OnePlus, Samsung gibi diğer Android telefonların da bu özelliği alacağı anlamına geliyor. Raporlara göre, OnePlus ve Samsung gibi iki akıllı telefon markası bu özelliği almış durumdadır.

Google: Fotoğraflar Uygulamasına Kilitli Klasör Özelliği Getirecek!

Google, mayıs ayında Google I/O'da Kilitli Klasör özelliğini duyurmuştu. Adından da anlaşılacağı gibi özellik, özel fotoğrafları gizlemek için kullanılabilir. İnsanların görmesini istemediğiniz hassas veya özel resimler artık şifre korumalı olarak gizlenebilecek.

Örneğin, arkadaşınız telefonunuzun galerisinde geziniyorsa, Kilitli Klasör özelliği sayesinde korunan ve gizlenen resimleri göremeyecektir.

Google'ın açıklamasına göre, "Kilitli Klasör ile, parola korumalı bir alana fotoğraf ekleyebilirsiniz ve telefonunuzdaki fotoğraflarda veya diğer uygulamalarda gezinirken bunlar görünmez. Kilitli Klasör ilk olarak Google Pixel'de ve daha fazla Android cihazında başlatılıyor."

Artık Google, özelliği daha fazla Android telefona sunduğuna göre, Android 6 veya sonraki sürümleri çalıştıran cihazlarda görülebilir. Kullanıcılar buna Android 11 çalıştıran Pixel 2 cihazımdan erişebildi. Bu özelliğe Fotoğraflar> Kitaplık > Yardımcı Programlar'dan erişilebilir. Google ayrıca, özelliğin bu yılın sonuna kadar Google Fotoğraflar'ın iOS sürümüne sunulacağını açıkladı.

Kilitli Klasörde sakladığınız fotoğrafların yedeklenmeyeceğini unutmamak önemlidir. Bu temel olarak, Google Fotoğrafları kaybederseniz bir daha ulaşamayacağınız anlamına gelir. Şirket bu nedenle, kişisel fotoğraflarınızı yüksek kaliteli bir şekilde sınırsız depolama özelliğini bitereceğini açıkladı.

Bu nedenle, özel resimlerinizi korumak istiyorsanız, uygulama telefonunuzda olana kadar resimler klasörünüzde kalacağından, bunları ayrıca saklamanız gerekecektir. Google Fotoğrafları sildiğiniz gün, Kilitli Klasördeki resimlerinize erişiminizi kaybedersiniz.