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Google, Fransa Rekabet Kurumunun verdiği 500 milyon avro ceza kararını temyize götürecek - Son Dakika

Google, Fransa Rekabet Kurumunun verdiği 500 milyon avro ceza kararını temyize götürecek

01.09.2021 21:52
Google, Fransa Rekabet Kurumunun verdiği 500 milyon avro ceza kararını temyize götürecek, System.String[]

Google, Fransa Rekabet Kurumunun temmuz ayında "eser sahibinin haklarına komşu hakları ihlal ettiği" gerekçesiyle verdiği 500 milyon avro para cezası kararını temyize götüreceğini duyurdu.

Google, Fransa Rekabet Kurumunun temmuz ayında "eser sahibinin haklarına komşu hakları ihlal ettiği" gerekçesiyle verdiği 500 milyon avro para cezası kararını temyize götüreceğini duyurdu.

Google France'ın Yönetim Kurulu Başkanı Sebastien Missoffe, yaptığı açıklamada, Rekabet Kurumunun ceza kararının bazı unsurlarına katılmadıklarını ve "eser sahibinin haklarına komşu hakları uygulamak için gösterdikleri çabaya karşın ceza miktarını fazla bulduklarını" belirtti.

Missoffe, Fransa'da imzalanan anlaşmalara sadık kaldıklarını ve eser sahibinin haklarına komşu hakları tanıdıklarını ifade etti.

Rekabet Kurumunun geçen ay kendisinden istediği "yayınevleri ve basın ajanslarına telif hakkına tabi içeriklerinin kullanımı için ücret teklifi sunması" ihtarına uyduklarını aktaran Missoffe, "Teklifimizi 1200'den fazla gazete yayımcısına götürdük, anlaşmalarımızın belli yönlerini değiştirdik." ifadelerini kullandı.

Google'ın başvurusu Paris Temyiz Mahkemesinde incelenecek.

Eser sahibine komşu haklar

Fransız basınevleri ve haber ajansları ile internet devi arasındaki anlaşmazlık, Google'ın internet kullanıcıları arama motoruna başvurduğunda sonuç sayfasında yer alan makalelerden kesitler, fotoğraflar, videolar ya da infografik içerik için ödeme yapmak istememesinden kaynaklanıyordu.

Avrupa Birliği yasalarına 2019'da giren "eser sahibinin haklarına komşu haklar" ilkesine karşı çıkan Google, içerik sahibi basınevleri ve haber ajanslarına sitelerine yönlendirilen trafiğe oranla yeterince iyi ödeme yapıldığını savunuyordu.

Fransız basın kuruluşları ve sendikaları, bu içeriği ücretsiz kullanmak isteyen ve bedel ödemeyi reddeden Google'ı "hakim konumunu suiistimal ettiği" gerekçesiyle 2019 sonunda Fransa Rekabet Kurumuna şikayet etmişti.

Kurum, Nisan 2020'de Google'a acil önlemler dayatmış, gazete yayıncılarıyla iyi niyetle bir ücret müzakere etmesini şart koşmuştu.

Basın kuruluşları ve sendikalar, Eylül 2020'de Google'ın yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle yeniden Rekabet Kurumuna başvurmuştu.

Fransa Rekabet Kurumu, 13 Temmuz'da Google'a; telif haklarına bağlı komşu hakları, yayınevi editörleriyle iyi niyetle müzakere etme zorunluluğuna uymadığı ve yayınevlerinin içeriklerini kullandığı için ödeme yapmadığı gerekçesiyle 500 milyon avro para cezası vermişti.

Kurum, Google'dan yayınevleri ve basın ajanslarına telif hakkına tabi içeriklerinin kullanımı için ücret teklifi sunmasını istemiş ve bunu yapmadığı her gün için 900 bin avroya kadar para cezasıyla karşılaşabileceğini bildirmişti.??

Para Cezası, Müzakere, Fransa, Google, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Google, Fransa Rekabet Kurumunun verdiği 500 milyon avro ceza kararını temyize götürecek - Son Dakika


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