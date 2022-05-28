Google, Gallery Go uygulamasının ismini değiştirdi

Google, 2019'da giriş seviyesi akıllı telefon ve tabletler için Gallery Go uygulamasını yayınladı. Google Fotoğraflar'ın alternatifi olan uygulama için yeni bir güncelleme yayınlandı.

Google, Gallery Go uygulamasının logosunu ve ismini değiştirdi

Google, 2017 yılında Android Go adını verdiği giriş seviyesi cihazlarda akıcı bir şekilde çalışan işletim sistemini duyurdu. Şirket, daha sonra Google Asistan, YouTube, Haritalar ve Gmail gibi uygulamaları da Android Go kullanıcıları için optimize ederek yeni versiyonlarını yayınladı.

Kimin horladığını artık Google söyleyecek!

9to5Google haberine göre, Google'ın yayınladığı yeni güncellemeyle birlikte Gallery Go uygulamasının ismini değiştirdi. Öte yandan Google, bu yıl YouTube Go uygulamasının fişini çekeceğini duyurdu.

Kullanıcılar, Gallery Go uygulamasının 1.8.8.436428459 güncellemesiyle birlikte isim değişikliğini görecek. 100 milyondan fazla indirmeye sahip olan uygulama, tüm Android cihazlarda kullanılabilen birkaç Go uygulaması arasında yer alıyor.

10 MB altında boyuta sahip olan Gallery'de Google Fotoğraflar uygulamasında yer alan neredeyse tüm özellikler mevcut. Kullanıcılar, galerilerini otomatik olarak özçekim, doğa, hayvan, video ve film gibi kategorilere otomatik olarak ayırabiliyor.

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