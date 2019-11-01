Son Dakika Haberleri: Google, giyilebilir egzersiz ekipmanları üreticisi Fitbit'i satın aldı
Son Dakika Güncel Google, giyilebilir egzersiz ekipmanları üreticisi Fitbit'i satın aldı

Google, giyilebilir egzersiz ekipmanları üreticisi Fitbit'i satın aldı

7 saat önce

ABD'li teknoloji devi Google, giyilebilir egzersiz ekipmanları üreticisi Fitbit'i 2,1 milyar dolar bedelle satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Google, giyilebilir egzersiz ekipmanları üreticisi Fitbit'i satın aldı, System.String[]

ABD'li teknoloji devi Google, giyilebilir egzersiz ekipmanları üreticisi Fitbit'i 2,1 milyar dolar bedelle satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Google'ın Cihazlar ve Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rick Osterloh, anlaşmayı şirketin blogundan duyurdu.

Anlaşmayla Google, Fitbit hisselerinin tamamı için 2,1 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

Devir işlemlerinin ardından Fitbit, Google çatısı altında ve kendi adıyla müstakil bir şirket olarak faaliyetini sürdürecek.

Kalp atış hızı, gün içinde atılan adım, uyku kalitesi gibi kişisel sağlık ve etkinlik bilgilerini dijital olarak izlemeyi sağlayan giyilebilir cihazlar üreten şirket, bugüne kadar 100 milyondan fazla cihaz sattı. Şirketin halen dünya genelinde 28 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

Google, daha önce "Wear OS" adı verdiği işletim sistemi ve uygulamalarla, giyilebilir cihazlar alanına adım atmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:52 Kaynak: AA
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