Google, Gizliliği Korumak Adına Yeni Bir Adım Atabilir - Son Dakika

Google, Gizliliği Korumak Adına Yeni Bir Adım Atabilir

06.02.2021 23:20
Google, Gizliliği Korumak Adına Yeni Bir Adım Atabilir, System.String[]

Google, kişilerin gizliliğine dikkat etmediği için birçok kurum ve hükümet tarafından eleştirilmektedir. Bu durumun farkında olan Google, Apple'ın iOS 14.5'ine benzer bir gizlilik koruma özelliğini kullanmayı düşünüyor.

Apple firması, kullanıcılarına daha güvenlik bir hizmet verebilmek için "Uygulama İzleme Şeffaflığı" adı altında gizliliği koruyacak bir hizmet başlattı. Apple bu sayede kullanıcılarının bilgilerini gizli tutacak ve reklam verenler ile kesinlikle kişilerin bilgisini paylaşmayacaktır.

Google gibi şirketler, daha fazla para kazanmak için reklam verenlere bilgi paylaşmakta ve kişilerin güvenliğini hiçe saymaktadır. Bu durum, kullanıcı gizliliğini hiçe saydığı için birçok düzenleyici kuruluş ve hükümet tarafından engellemeye çalışılmaktadır.

Tüm bunların bir sonucu olarak Google firması, Apple'ın kendi cihazları için tasarladığı "Uygulama İzleme Şeffaflığı ve Gizlilik" özelliğini Android sisteminde kullanmayı düşünüyor.

Google, Gizlilik Konusunda Yeni Bir Adım Atabilir

Apple firması; İOS 14.5, iPadOS 14.5 ve tvOS 14.5'ten (şu anda beta sürümde), geliştiricilerin diğer uygulamalardaki ve web sitelerindeki etkinliklerini izlemek veya rastgele reklam tanımlayıcılarına erişmek adına, kullanıcıların iznini alan zorunlu bir sistem ile kişileri korumaktadır. Apple bu sistem ile kesinlikle bilgi sızdırmamaktadır ve kullanıcılarına güven vermektedir.

Faaliyetlerini izlemek istediğiniz bir uygulamayı açtığınızda, size açık bir şekilde "İzlemeye İzin Ver" veya "Uygulamanın İzlenmemesini Gerektir" gibi soruları sormaktadır. Bu yaklaşıma reklam verenler ve bazı uygulama geliştiricileri tarafından direnç gösterilse de, kullanıcılar için çok iyi bir haber olarak ön plana çıkıyor.

Bu nedenle Google, kendi ekosistemine benzer önlemler eklemeyi de düşünmektedir, ancak Apple'ın zorunlu ve katı kurallarına karşı, Google firması "Daha Az Katı" bir politika izleyebilir.

Google Gizliliği Korumak İçin Chrome Tarayıcı Çerezlerini Kaldırabilir

Google, 2020'de Chrome'daki üçüncü taraf çerezlerini iki yıl içinde aşamalı olarak kaldırmayı planladığını söyledi. Google, bu yılın başlarında planı yineledi. Çerezler, web sitelerinin web kullanıcılarını izlemesinin ve onlara daha kişiselleştirilmiş reklamlar sunmasının bir yoludur. Google'ın "Gizlilik Korumalı Alanı" adlı web tabanlı bir çözümü vardır. Bu özellik, reklam verenlerin bireylere odaklanmasının yerine benzer ilgi alanlarına sahip kişileri hedeflemesine olanak tanır. Rapor, Google'ın Android'de benzer bir yaklaşım benimseyebileceğini söylüyor.

Şu anda, kişisel mahremiyetin korunmasına çok önem verilmektedir. Üreticiler sürekli olarak yeni koruma yöntemleri üzerinde çalışıyorlar. Google için bunu yapmak Apple'dan daha zordur. Google firmasının iş modeli nedeniyle, bu değişikliği uygulamak için çok daha fazla veriye ihtiyaç duyacaktır. Bu nedenle, gizliliğin korunması ile reklam verenlerin çıkarlarını dengelemek için farklı yollar aramak zorunda kalacak.

Apple ve Facebook, Apple'ın en son gizlilik politikaları nedeniyle birbirlerini tutuyor. Eğer gizliliği koruma politikası aktif hale gelirse, reklamcılar için bu durum büyük bir olumsuzluk içerecektir ve Facebook'un gelirini önemli ölçüde etkileyebilir. Yine de kullanıcılar, Apple'ın gizliliğe öncelik verme kararından oldukça memnun kalacaktır.

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Google, Gizliliği Korumak Adına Yeni Bir Adım Atabilir - Son Dakika


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