Google, gördüğünüz reklamları kontrol etmenize izin verecek! - Son Dakika
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Google, gördüğünüz reklamları kontrol etmenize izin verecek!

12.05.2022 10:26
Google, gördüğünüz reklamları kontrol etmenize izin verecek!

Google, My Ad Center isimli yeni reklam hizmetini kullanıma açıyor. Yeni uygulama sayesinde reklam yönetimi kolaylaşacak.

Google son geliştirici konferansında reklam yönetimini de ele aldı. Kullanıcılarına kişiselleştirilmiş bir reklam deneyimi sunmak istediğini ifade eden teknoloji devi, yeni My Ad Center (Reklam Merkezim) deneyimini açıkladı. Peki Google My Ad Center nedir?

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Google, My Ad Center ile reklam deneyimini değiştiriyor

Google, yakında kullanıma açılacak olan "Reklam Merkezim" uygulamasını duyurdu. Google Arama'da, Keşfet'te ve YouTube'da görüntülenen reklamları kontrol etmenize izin veren yeni hizmet, kişiselleştirilmiş reklam deneyimini geliştirecek.

Google, gördüğünüz reklamları kontrol etmenize izin verecek!

"Gördüğünüz reklamları kontrol etmenizi daha da kolaylaştırmak" istediğini söyleyen Google, kullanıcıların kişiselleştirilmiş reklamları hızlı bir şekilde değiştirmesine olanak tanıyacağını dile getirdi. Ayrıca My Ad Center'da üç sekmeye ayrılan Özelleştir bölümü de bulunacak ve bu sayede hedefli reklamlar yönetilebilecek.

Özelleştir kategorisinde hangi konuyu daha fazla görmek istediğinizi de belirleyebileceksiniz. Artı ve eksi işaretli kartlar ile kullanıcılara özel reklam sunacak olan Google, bu kişiselleştirme seçeneklerinin doğrudan reklam üzerinden erişilebilir olacağını söyledi.

Yeni özellik sayesinde hedefli reklamların rahatsız edici olmasının önüne geçilmek isteniyor. Örneğin, belirli bir araba için internetten arama yapan kullanıcılar "hibrit araçlar" kategorisini seçerek reklamlarını kontrol edebilecek. Hediye seçimini bitiren bir başka kullanıcı, o konuyla ilgili daha az reklam görmek isteyebilecek.

Google, gördüğünüz reklamları kontrol etmenize izin verecek!

Google ayrıca kullanıcı verilerini "satmadığını" belirtmek için iddialı cümlelerde bulundu. "Kişisel bilgilerinizi asla kimseye satmayız. Gmail, Drive veya Haritalar'da sakladığınız içeriği içerik pazarlaması için kullanmayız" dedi.

Google, Reklam Merkezim'i yıl sonuna doğru kullanıma açacağını ifade etti.

Peki siz Google My Ad Center hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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