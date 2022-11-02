Google, servislerini birer birer durduruyor! Hangouts da kapatıldı - Son Dakika
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Google, servislerini birer birer durduruyor! Hangouts da kapatıldı

02.11.2022 22:55

Teknoloji devi Google, oyun servisi Stadia'nın ardından Hangouts'da faaliyetlerini tamamen durdurdu. Google Chat'in Hangouts'un yerine geçeceği belirtildi.

Bazı hizmet ya da servislerini kapatma yoluna giden Google, Hangouts'la ilgili kararını da verdi. Değişim geçiren Hangouts, Google Chat halini aldı.

HANGOUTS TAMAMEN KAPATILDI

"Chat, tüm kullanıcılar için klasik Hangouts'un yerini alıyor" açıklamasında bulunan Google, hizmeti 2 Kasım itibarıyla tamamen bitirdi.

SOHBETLER OTOMATİK OLARAK GOOGLE CHAT'E GEÇTİ

Google, Hangouts tarafındaki konuşmaları otomatik olarak Chat'e geçirdi. Böylece Hanoguts kullanıcılarının sohbet geçmişini taşıması için ekstra bir şey yapmasına gerek kalmadı. Ayrıca Google Chat, mesajlarla daha fazlasını yapmaya, emojiler kullanarak mesajlara tepki vermeye, zamandan tasarruf sağlayan akıllı yanıtları kullanmaya olanak sağlıyor.

DAHA ÖNCE STADİA KAPANMIŞTI, SIRADA STREET VİEWS VAR!

Öte yandan Google, daha önce de oyun servisi Stadia'yı kapatma kararı almıştı. Street Vievs uygulamasının da 2023 yılında tamamen kapatılacağı belirtildi.

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Son Dakika Teknoloji Google, servislerini birer birer durduruyor! Hangouts da kapatıldı - Son Dakika


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