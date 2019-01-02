Google Haritalar'a Mesajlaşma Özelliği Geldi

Google'ın ürünlerini geliştirmek için yaptığı pek çok yenilik var. Bunların en sonuncusu sessiz sedasız gerçekleşen bir değişiklik. Google Haritalar artık mesajlaşma desteği sunuyor.

İŞLETMELERE SORU SORULABİLİYOR

Mesaj sekmesi tabii ki diğer mesajlaşma uygulamalarından farklı. Uygulama üzerinden aile ile ya da arkadaşlar ile mesajlaşmak pek mümkün değil. İşletmelere soru sormak için kullanılabilen bir özellik bu. Örneğin doğum günü pastası almak için pastane arayan bir kişi, bu özellik sayesinde istediği pastadan kalıp kalmadığını öğrenebilir.

Bu uygulama ile Google Haritalar'ı daha verimli kullanmak ve yolculuk esnasında bilgi almak daha kolay hale geliyor. Üstelik web sitesinde ya da internette olmayan bilgilere erişmek de mesajlaşma ile mümkün oluyor.

Google bu yeni özelliğin reklamını pek yapmış değil, bu yüzden de henüz çok fazla kişi tarafından bilinmiyor.