Son Dakika Haberleri: Google Haritalar Hız Limitlerini ve Radar Yerlerini 40 Ülkede Gösteriyor
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Google Haritalar Hız Limitlerini ve Radar Yerlerini 40 Ülkede Gösteriyor

30 dakika önce

Google Maps Uygulaması Hız Limitlerini ve Radar Yerlerini Gösteriyor Avrupa'da Almanya ve Fransa gibi özelliğin yasa dışı olarak kabul edildiği ülkeler bunun dışında.

Google Haritalar Hız Limitlerini ve Radar Yerlerini 40 Ülkede Gösteriyor, System.String[]
Google Maps Uygulaması Hız Limitlerini ve Radar Yerlerini Gösteriyor


Avrupa'da Almanya ve Fransa gibi özelliğin yasa dışı olarak kabul edildiği ülkeler bunun dışında. Google Haritalar Hız Limitlerini ve Radar Yerlerini 40 Ülkede Gösteriyor.

TechCrunch haberine göre, ABD'de başta olmak üzere bazı diğer ülkeler de de sınırlı testlerinin yapıldığı özellik şimdi 40'tan fazla ülkede kullanıma sunuluyor. Söz konusu özellik Google'ın sahibi olduğu Waze'den ödünç alınmış bir özellik ve Google Haritaların Android ve iOS sürümlerinde kullanılacak.

Hız sınırı işaretleri Haritaların alt köşesinde, radar veya sabit radar fotoğraflarını simgeler olarak yer alacak.

Hangi ülkelerde kullanılacak?


Avustralya, Brezilya, ABD, Kanada, İngiltere, Hindistan, Meksika, Rusya, Japonya, Andorra, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İsrail, İtalya, Ürdün, Kuveyt, Letonya, Litvanya, Malta, Fas, Namibya, Hollanda, Norveç, Umman, Polonya, Portekiz, Katar, Romanya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Slovakya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, Tunus ve Zimbabve.

Reddit'te bazı kullanıcılar Fransa, İsviçre ve Almanya gibi ülkelerde yasadışı kabul edilmesinden dolayı bu konuda bir uyarı görmediklerini belirtiyor. Özellikle Fransa gibi ülkelerde Bu yasadışı özellikli uygulamaları Polis'in kontrol etmesi ve sonrasında daha fazla ceza kesmesi muhtemel olabilir.

Bu olasılık var ama nasıl uygulanır bilmiyorum. Yine de hem iOS hemde Android kullanıcıları söz konusu yeni özellikten faydalanabilir. Ancak Android kullanıcıları şimdilik sabit radar yerlerini ve fotoğraf çeken yerleri görebilir.

Google haritalar yaygın kullanılmasına karşın tam olarak bir navigasyon gibi davranmıyor. Örneğin aracınızın gidiş hızını göstermiyor. Dolayısıyla hız sınırları ve radar tuzaklarına karşı uyarıyı gördüğünüzde zaten iş işten geçmiş bile olabilir. Dikkat çekmekte fayda var…

Android Police
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:37 Kaynak: Teknotalk.com
Avrupa, Almanya, Fransa, Google, Teknoloji
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