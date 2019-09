Google Haritalar için Gizli Modu Test Ediyor, Sonunda Biraz Gizlilik

Google Haritalar için Gizlilik Modunu Test Ediyor

Google Haritalar için Gizli Modu test etmeye başladı.



Google'ın Haritalar Uygulaması dünya genelinde geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılıyor ve son derece pratik bir kullanıma sahip. Ancak uygulama neredeyse sizin gezinti arkadaşınız modunda. Ancak bu durum yani hizmet güzel ancak adım attığınız her yerin bilgisinin kayıt altına alınması ciddi eleştiri konusu olmaya devam ediyor.



Ancak şirket Haritalar için Gizli Modu nihayet başlatmaya çok yakın. Herhangi bir iz bırakmadan gezinmeyi kolaylaştırmaya bir adım daha yaklaştı.



XDA Developers genel yayın yönetmeni Mishaal Rahman, uygulamanın kapalı beta testlerinin cihazlarına gönderildiğini Twitter'dan duyurdu.



Google Maps Incognito Mode is now in testing. This was announced by Google back at Google I/O 2019: https://t.co/7khtC4W6Cy pic.twitter.com/ShVUDxLbW9



— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 18, 2019



Coming soon to @googlemaps, when you turn on Incognito mode in Maps, your activity—like the places you search or get directions to—won't be saved to your Google Account. Just tap from your profile picture to easily turn it on or off. #io19 pic.twitter.com/z7GRkkmDbn



— Google (@Google) May 7, 2019



Özellikle, Gizli moddayken Haritalar, tarayıcı işleminizi kaydetmez, bildirim göndermez, konum geçmişinizi veya paylaşılan konumunuzu güncellemez veya Haritalar'ı kişiselleştirmek için kişisel verilerinizi kullanmaz.



Google Haritalar için Gizli Modu bulmak kolay. Profil resminize dokunduktan sonra en üstte Incognito Mode is on/ Gizlilik Modu Açık şeklinde görünecek. Devreye girdiğinde ekranın üstünde siyah bir çubuk görünecek.



Masaüstü bilgisayarınızdan da Google hesabınız üzerinden aktif ettiğinizde mobil cihazınızda da gizlilik ayarınızı otomatik aktif olacaktır. Akıllı telefonunuzda eğer gizli modun kullanılamadığı bir Haritalar uygulamasına sahipseniz bu yolu tercih edebilirsiniz.



Android Police'e göre ise bu özellik Android Auto'da test edilmeye başlandı. Söz konusu yeni özelliğin aslında Mayıs Ayındaki I/O etkinliğinde duyurulduğunu belirtmemizde fayda var.Google o dönemde bu özelliğin daha sonra kullanıma sunulacağını belirtmişti.



Biraz uzun sürmüş olsa da söylediğini yapmaya çok yakın görünüyor.