Google Haritalar için yeni özellik: Sürükleyici Görünüm - Son Dakika

Google I/O 2022 etkinliği kapsamında duyurusu gerçekleştirilen yeniliklerden birisi de, Google Haritalar için Sürükleyici Görünüm oldu. Yıllardır kullanıma açık olan sokak görünümü özelliği sayesinde dünyanın büyük bir bölümünde sokaklar 3 boyutlu olarak görüntülenebiliyor. Bu yeni özelliği, çok basit bir şekilde anlatmamız gerekirse: sokak görünümünün gökyüzünden bakılan hali olarak düşünebilirsiniz.

Google'ın uydu görüntüleri ile sokak görünümü (Street View) için yaptığı çekimleri birleştirmesi sonucunda Sürükleyici Görünüm özelliği ortaya çıktı. Google'ın mühendislik başkan yardımcısı Liz Reid, özelliğin temellerinin yıllar önce atıldığını ve nihayet son kullanıcı ile buluşacak seviyeye geldiğini belirtti.

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Google Haritalar'a Sürükleyici Görünüm geldi!

Bilgisayar oyunlarını akıllara getiren 3 boyutlu görseller sunmak ile sınırla kalmayan bu yeni görünüm, trafik ve hava koşullarını da doğrudan gösterebiliyor. Hatta daha önceki verileri görüntülemek için saati geri almanıza da izin verilecek. Eğer bir sokağın detaylarını görmek istiyorsanız, oraya tıklayarak doğrudan sokak görünümüne geçiş yapabiliyor ve böylece etrafı daha detaylı görebiliyorsunuz.

Tabi bu görüntülerin oluşturulması için yoğun bir süreç yürütülüyor ve tıpkı sokak görünümünde olduğu gibi kademeli bir şekilde dünyaya yayılacak. Şu anda Los Angeles, Londra, New York, San Francisco ve Tokyo'da bu özelliğin kullanıma sunulacağı duyuruldu. İlerleyen yıllarda bu özelliği kullanarak Türkiye'de dolaşmak kulağa oldukça heyecan verici geliyor.

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Google Haritalar artık yalnızca bir navigasyon uygulaması değil. Artırılmış gerçekliğin her geçen gün yaygınlaşması ile birlikte dünyanın dijitalleştirilmiş halini kullanıcılara sunan bir platforma dönüştü.