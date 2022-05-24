Google Haritalar, Sokak Görünümü özelliğini mobil cihazlara getiriyor!

Google Haritalar bugün, 'Sokak Görünümü' özelliğinin 15. yıldönümünü kutluyor. Şirket, bu özel günü kutlamak ve kullanıcılarıyla paylaşmak için sevilen özelliğini aktifleştiriyor. Sokak Görünümü özelliğiyle dikkat çeken platform, kullanıcıların isteği üzerine sonunda mobil cihazlara da geliyor. Bugünden itibaren, iOS ve Android kullanıcıları, Google Haritalar uygulamasında önceli yıllara ait sokak görünümüne bakabilirler.

Sokak Görünümü, mobil kullanıcıları 2007 yılına götürecek

Google Haritalar Sokak Görünümü, ilk olarak 2014'te yalnızca Web sürümü için aktif olarak yer alıyordu. Kullanıcılara zamanda yolculuk yaptıran bu özellik, bugünden itibaren mobil uygulamalarda da yer almaya başladı. Kullanıcılar bu özellik sayesinde istedikleri yeri sanal haritayla dolaşabilecek ve 2007 yılına kadar geriye gidebilecek.





Ayrıca Google, 360 derece görüntü dizilerini hızlı ve toplu şekilde yayınlamanıza izin vermeniz için 'Street View Studio'yu da tanıttı. Böylece kullanıcılar, ön izleme seçeneğine sahip 360 derece video yükleme şansına sahip olacak. Bu da bir konumun, farklı bakış açılarından sokak görüntüsünün platform kütüphanesinde yer almasına yardımcı oluyor.

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Ek olarak şirket bu yıl dönümünde, 360 derecelik görüntüleri daha iyi yakalamak için taşınabilen bir kamera geliştirdi. Dünyayı fotoğraflamak için Google, büyük kameralar ve drone cihazları yerine daha küçük bir cihaz tercih edecek. Böylece yeni cihazla her yerde çekim yapacak. Şirket özellikle Amazon ormanları gibi haritalandırılmamış yerlerde kameranın kullanışlı olacağına inanıyor.

Tarihte geriye gitmek isteyen iOS ve Android kullanıcılarının yapması gerekenler şu şekilde:

Sokak Görünümü için ilk olarak geçmiş sürümünü görmek istediğiniz yerin konumunu girin.

Ardından, ekranınızın altındaki menünün üst kısmında 'Daha fazla tarih gör' seçeneğine tıklayın. Bu adımdan sonra zaman içinde çeşitli noktalara geri dönebilmeniz mümkün.

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