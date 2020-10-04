Google Haritalara Gelen Özellik Sayesinde Daha İyi Yol Gösterecek! - Son Dakika

Google Haritalara Gelen Özellik Sayesinde Daha İyi Yol Gösterecek!

Google tarafından geliştirilen Haritalar uygulaması Artırılmış gerçeklik(AR) ile şehirde size daha da iyi yol gösterecek ve ulaşmak istediğiniz yer konusunda size alternatif sunacak.

Google Haritalara Gelen Özellik Sayesinde Daha İyi Yol Gösterecek!, System.String[]

Google, Haritalar uygulamasında artırılmış gerçeklik (AR) yeteneklerini genişletiyor. Geçtiğimiz yıl Google, şehirde gezinmek için AR'yi kullanan Live View'u tanıttı.

Şirket belirli işletmelerin ve önemli noktaların konumunu, sizden ne kadar uzakta olduklarını ve onlara ulaşmak için hangi yöne gitmeniz gerektiğini, görmenize yardımcı olmak için yakında bu özelliği güncelleyecektir.

Artırılmış Gerçeklikteki Google Haritalar, Şehirde Size Daha da İyi Yol Gösterecek

Google ayrıca, geliştirilmiş "Canlı Görünümün" normal harita görünümü ile birlikte çalışacağını söylüyor. Dahası, Google Haritalarda Canlı Görünüm'e geçiş fark edilemeyecek. Örneğin, toplu taşıma araçlarından çıkıp yürümeye başlarsanız harita, akıllı telefonunuzun kamerasıyla bölgeyi taramaya geçecek. Böylece sizin kaybolmanıza izin vermeyecek.

Google iddialar Maps'in yeni sürümü, yüksek bir noktaya çıkmanız veya farklı bir alana gitmenizde bile sizi bilgilendirecek ve yükseltiyi hesaplayarak ulaşacağınız yere sizi götürecek. Teorik olarak, bu, gittiğiniz yer mevcut konumunuzdan farklı bir yükseklikte olduğunda karışıklığı önleyecektir.

Google Haritalar tartışmasız bugün var olan en gelişmiş Haritalar uygulamasıdır ve bu güncellemeler nedenini açıkça göstermektedir.

Google Haritalar, Üç Yıl Aradan Sonra Apple Watch'a Geri Döndü

Büyük teknoloji şirketleri arasındaki savaş sonsuza kadar sürebilir. Ama birbirleriyle de işbirliği yapmaktanda hiçbir zaman vazgeçmezler. Bazıları yazılım uygulamaları yapmakta iyidir, bazıları yeni form faktörleri getirmede iyidir ve bazıları da cihazların nasıl daha iyi çalışmasını sağlayacaklarını bilir. Bu nedenle, işbirlikleri düzenli kullanıcılar için faydalıdır. Bu bağlamda Google ve Apple birçok yönden birlikte çalışıyorlar. Ancak harita söz konusu olduğunda Apple, Google'ın hizmetine ihtiyacı olmadığına karar verdi. ve sırayla Google, Haritalarını Apple Watch'lardan kaldırdı. Son zamanlarda Google, Google Haritalar'ı Apple Watch'a geri getireceğini söyledi.

Google, uygulamayı 2017'de Apple Watch'tan sessizce kaldırdı. O zaman, büyük olasılıkla hizmeti "gelecekte" yeniden başlatacağını söyledi. O sırada analistler, fitness uygulamalarının cihazda iyi performans göstermesine rağmen, diğer uygulamaların henüz saat için uygun olmadığını öne sürdü.

Yeni Apple Watch Google Haritalar uygulaması, uygulamanın iOS sürümüne benzer şekilde çalışır. Apple Watch kullanıcıları otomobiller, bisikletler, toplu taşıma veya uygulama üzerinden yürümek için navigasyon çözümleri alabilir. Kaydedilmiş bir hedefi (şirket veya ev gibi) kullanırken, uygulama tahmini varış zamanını ve Apple Watch'ta adım adım talimatları destekler. Diğer hedefler için iPhone'da navigasyonu başlatmanız gerekir. ve sonra Apple Watch navigasyon talimatlarını alacak.

Bir Google sözcüsü, şirketin harita uygulamasını başlangıçta Apple Watch'tan neden kaldırdığı ve şimdi neden geri döndüğü konusunda yorum yapmayı reddetti. Ancak tüm Apple Watch, bu durumdan oldukça memnun olmalı çünkü Google Haritalar günlük hayatta çok kullanışlıdır.

Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 18:08

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Google Haritalara Gelen Özellik Sayesinde Daha İyi Yol Gösterecek! - Son Dakika

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