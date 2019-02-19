Google Haritalarındaki Paranormal Görüntüler ( Bunlar da Ne? )
37 dakika önce
Bu videoda google haritalarındaki paranormal görüntüler i ve olayları derledik.
Bu videoda google haritalarındaki paranormal görüntüler i ve olayları derledik. Google
maps street view sayesinde görüntülenen ilginç görüntülere ve olaylara şahit olacaksınız.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:46 Kaynak: Youtube
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