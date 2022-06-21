Google hatadan döndü: Atatürk Bulvarı yeniden haritalarda - Son Dakika
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Google hatadan döndü: Atatürk Bulvarı yeniden haritalarda

21.06.2022 21:52
Google hatadan döndü: Atatürk Bulvarı yeniden haritalarda

Samsun'un en önemli bulvar adını yanlış yazan Google Haritalar, yapılan haber üzerine hatasından döndü.

Samsun'un en önemli bulvar adını yanlış yazan Google Haritalar, yapılan haber üzerine hatasından döndü. Haritalarında 'Atatürk Bulvarı'nın ismini 'Baki Esen Caddesi' olarak değiştirerek şaşkınlık veren şirket, yolun ismini tekrar 'Atatürk Bulvarı' olarak güncelledi.

Google Haritalar uygulaması yılların Atatürk Bulvarı'nı 'Baki Esen Caddesi' olarak değiştirdi. Samsun şehir merkezinde Valilik önünden geçen, batıda 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'na, doğuda Tekkeköy ilçesine uzanan yaklaşık 34 kilometrelik yol son 1 haftadır harita uygulamasında 'Baki Esen Caddesi' olarak görünmeye başladı.

Şehir merkezindeki ana arterlerden biri olan ve Samsun- Sinop ve Samsun- Ordu karayoluna bağlanan Atatürk Bulvarı'nın isminde yaşanan karışıklık vatandaşlarca da fark edildi. Atatürk Bulvarı için bir isim değişikliği olup olmadığı yönünde Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne sorular yöneltildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, belediye meclisinde herhangi bir karar alınmadığını, durumun Google'ın yaptığı bir hatadan kaynaklandığını belirtti.

Bugün yapılan haberlerle ülke gündemine de taşınan konu Google'ın da dikkatini çekti. Şirket haritalarda Baki Esen Caddesi ismini kaldırdı. Yolun ismini Atatürk Bulvarı olarak tekrar güncelledi. Atatürk Bulvarı tekrar haritalardaki yerini aldı.

(Ünsal Karka - Erdi Demür/İHA)

YORUMLAR
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Google, Samsun'daki Atatürk Bulvarı ismini Baki Esen Caddesi olarak değiştirince vatandaşların tepkisini çekti! Belediyeden açıklama geldi Google, Samsun'daki Atatürk Bulvarı ismini Baki Esen Caddesi olarak değiştirince vatandaşların tepkisini çekti! Belediyeden açıklama geldi Google'dan şaşırtan hata: Atatürk Bulvarı'nı 'Baki Esen Caddesi' yaptı Google'dan şaşırtan hata: Atatürk Bulvarı'nı 'Baki Esen Caddesi' yaptı
Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Samsun, Google, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Google hatadan döndü: Atatürk Bulvarı yeniden haritalarda - Son Dakika

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