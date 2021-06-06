Google, Hindistan'daki Kannada dili için özür diledi

Google, Hindistan'ın güney batısında yaklaşık 40 milyon kişinin konuştuğu Kannada dilinin, aramalarda en çirkin dil olarak gösterilmesine gelen tepkiler sonucunda özür diledi.

Bengaluru bölgesinde milletvekili olan PC Mohan, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada Google aramasının görselini paylaşarak Google'dan özür dilemesini istedi. Milletvekili Mohan, Google arama sayfasına "Hindistan'daki en çirkin dil" yazıldığında Kannada dilinin belirdiğini ifade ederek, "Dünyanın en eski dillerinden biri olan Kannada, 14. yüzyılda Geoffrey Chaucer doğmadan çok önce destanlar yazan büyük bilginlere sahipti. Google Hindistan, özür dile" dedi.Arama motorunun her zaman mükemmel olmadığını belirten Google, internet üzerindeki içeriklerin tasvir ediliş şeklinin sürpriz sonuçlar gösterdiğini ifade etti. Algoritma üzerinde iyileştirme çalışmalarına devam edeceğini belirten Google, bu tip arama sonuçlarının Google'ın düşüncelerini yansıtmadığını sözlerine ekledi. Google "Yanlış anlama ve duyguları incittiğimiz için özür dileriz" dedi.