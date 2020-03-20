Google I/O 2020 Etkinliği Tamamen İptal Oldu - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Google I/O 2020 Etkinliği Tamamen İptal Oldu - Son Dakika

Google I/O 2020 Etkinliği Tamamen İptal Oldu

23 dakika önce

Bu ayın başında Google I/O etkinliğinin coronavirüsü salgını nedeniyle iptal edildiğini öğrenmiştik ancak online olarak düzenlenme ihtimali vardı.

Google I/O 2020 Etkinliği Tamamen İptal Oldu, System.String[]

Bu ayın başında Google I/O etkinliğinin coronavirüsü salgını nedeniyle iptal edildiğini öğrenmiştik ancak online olarak düzenlenme ihtimali vardı. Bugün Google Geliştiriciler hesabı üzerinden etkinliğin tamamen iptal edildiği duyuruldu.

Google CEO'su Sunder Pinchai, Twitter hesabı üzerinden Google I/O 2020 etkinliğinin 12 Mayıs - 14 Mayıs arasında düzenleneceğinin bilgisini paylaşmıştı ancak Covid-19 salgını nedeniyle etkinlik iptal edilmişti. Google sözcüsü, "Corona virüsü (COVID-19) hakkındaki endişeler nedeniyle, CDC, WHO ve diğer sağlık otoritelerinin sağlık rehberliği uyarınca fiziksel Google I/O etkinliğini iptal etmeye karar verdik." açıklamasını yapmıştı. Google'ın da diğer teknoloji şirketleri etkinliği online yapması bekleniyordu ancak bugün Google etkinliğinin tamamen iptal edildiği haberini aldık.

Google, etkinliğe katılmayı planlayanlara şu açıklamayı yaptı: "Geliştiricilerimizin, çalışanlarımızın ve yerel topluluklarımızın sağlığı ve güvenliği konusundaki endişelerden dolayı ve yerel Körfez Bölgesi illeri için "karantina" uyarısınca ne yazık ki bu yıl hiçbir yerde I/O etkinliği düzenlemeyeceğiz. Şu anda hepimizin yapabileceği en önemli şey, hepimizin karşılaştığı yeni zorluklarla birlikte dikkatimizi insanlara yardımcı olmaya vermek. Geliştirici bloglarımız ve topluluk forumlarımız aracılığıyla platform güncellemelerini sizinle paylaşmaya devam edeceğimizden emin olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Topluluklarımızın güvenli, bilgili ve bağlantıda kalmasına yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Herhangi bir sorunuz olursa io@google.com adresine mail gönderebilirsiniz. Google I/O Ekibi"

A #GoogleIO update: Out of concern for the health and safety of our developers, employees, and local communities — and in line with "shelter in place" requirements by the local Bay Area government — we sadly will not be holding an I/O event in any capacity this year. (1/3)

— Google Developers (@googledevs) March 20, 2020

Koronavirüs, Google, CEO, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:34 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 253'e çıktı Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var
Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı         
16:40
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak         
16:24
82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor 82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor         
16:10
Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor         
15:27
Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı         
15:24
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur         
15:15
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı         
15:10
Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı         
15:08
Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı         
14:54
İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak         
11:50
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek         
11:21
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi         
11:10
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek         
10:51
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 23:58:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Google I/O 2020 Etkinliği Tamamen İptal Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]