Google'ın her yıl düzenlediği geleneksel geliştirici konferansı I/O 2022'nin ilk günü sona erdi. Şirket; merakla beklenen Android 13'ün yanı sıra yeni ürünlerini ve hizmetlerini tanıttı. Biz de olay yerinden hazırladığımız videomuzla Google I/O 2022 etkinliğinde ne oldu? sorusuna cevap verdik.

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Google I/O 2022 etkinliğinde neler yaşandı?

ShiftDelete.Net olarak farklı videolarla karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Google I/O 2022 etkinliğinde yaşanan tüm gelişmeleri sizlere detaylı bir şekilde aktardık. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri videomuz ile baş başa bırakalım.

Android 13

Google bugün düzenlediği I/O 2022 etkinliğinde Android 13 işletim sistemini kısa da ols gösterdi. Şirket özellikle Meterial You tasarımının ve getirdiği özelleştirilmelerin üzerinde durdu Bununla birlikte akıllı telefonlar yapay zeka, makine öğrenimi, Güvenlik ve Gizlilik anlamında bir adım ileri taşındı. Uygulama özelinde dil seçeneği, Cüzdan uygulaması, Fast Pair isimli hızlı eşleşme gibi pek çok özellik tanıtıldı.

Google Pixel 6a

I/O 2022'de tanıtılan en dikkat çekici ürün kuşkusuz Google Pixel 6a oldu. Kısa süre önce tanıtılan Pixel 6 ve 6 Pro'nun uygun fiyatlı alternatifi olan bu ürün, özelliklerine rağmen uygun fiyatlı olmasıyla dikkatleri üzerine çekliyor. Biri 12 Megapiksel olan iki kamerayla helen telefon, Real Tone ve Night Sight özelliğini destekliyor.

Cihazın Magic Eraser fonksiyonu sayesinde fotoğraflardan istenmeyen öğeler kolayca silinebilecek. Live Translater özelliği sayesinde telefon, uçak modunda bile dil çevirisi sağlayacak. 5G destekli Pixel 6A; mint yeşili, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 449 dolardan karşımıza çıkacak.

Fiyat: 449 dolar

Boyutlar: 152.2 x 71.8 x 8.9 mm – 178 gram

Ekran: 6.1 inç AMOLED, 1080×2400 piksel, 20: 9, 424 ppi- 60 Hz (yüzde 100 değil)

İşletim sistemi: Android 12

İşlemci: Google Tensor (5nm)

GPU: Mali- G78

RAM ve depolama: 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM

Batarya: 4410 mAh – 18W hızlı şarj

Arka kamera: 12.2 MP, f/1.7, 27mm geniş açı EIS + OIS, 12 MP, f/2.2, 17mm, 114° ultra geniş açı, 4K 60 FPS – 1080p 240 fps ve HDR

Ön kamera: 8 Megapiksel

Diğer: Ekran altı parmak izi sensörü

Pixel 7, Pixel 7 Pro ve Google Pixel tablet

Etkinlikte Pixel 6A cihazını tanıtan Google, önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği bazı cihazlar için ön gösterim yaptı. Bunlar arasında yenilenen tasarım ve 2. nesil Tensör işlemciye sahip Pixel 7 ve Pixel 7 Pro ile Google tablet yer aldı.

Google Pixel Buds Pro

Google I/O 2022 etkinliğinde Pixel Buds Pro duyuruldu. Yeni kulaklıkla birlikte kablosuz kulaklık serisi ilk defa aktif gürültü engelleme özelliği kazandı. Pixel Buds Pro'da 6 çekirdekli ses yongası bulunuyor. Çoklu cihaz desteğine yer veren kablosuz kulaklık, bu sayede hangisinin multimedya içeriğini oynattığına bağlı olarak bir cihazdan diğerine geçiş sağlıyor. ANC aktifken 7 saat ve ANC devre dışıyken 11 saatlik batarya sunuyor. 21 Temmuz'u ön sipariş tarihi olarak belirleyen Google, Pixel Buds Pro fiyat etiketini ise 199 dolar olacağını açıkladı.

Pixel Watch

Google, bir süredir sızıntılar ile gündeme gelen Pixel Watch modelini nihayet tanıttı. Şık tasarımıyla dikkat çeken model, "Google'ın hem yazılımını hem de donanımını geliştirdiği ilk saat" sloganıyla piyasaya sürüldü. Google, geliştirdiği akıllı saatin geçtiğimiz yıllarda satın aldığı Fitbit markası ile tam entegre çalışacağını duyurdu. Yakında piyasaya sürülecek modelde sürekli nabız takibi ve uyku takibi gibi günümüz akıllı saatlerinde standart haline gelen özellikler yer alacak. Google, her ne kadar açıklamasa da Pixel Watch ile Google Pay benzeri ödeme sistemlerinin entegre edileceği tahmin ediliyor.

Tüm dillerden anlık çeviri yapan artırılmış gerçeklik gözlüğü

Google'ın etkinlikte üzerinde durduğu konulardan biri de artırılmış gerçeklik oldu. Üzerinde çalıştığı yeni bir teknolojiyi gösteren şirket, anlık olarak herhangi bir dilden çeviri yaparak gerçek hayata sizin dilinizde altyazı ekleyen gözlüğünü dünyayla paylaştı. Henüz ne zaman çıkacağı belli olmayan ürünün dil bariyerlerini yıkarak dünyanın her yerinde herkesle iletişimi mümkün kılması bekleniyor.

Google Haritalar

Google Haritalar'a gelen yeni Sürükleyici Görünüm özelliği, uydu görüntüleri ile sokak görüntülerini birleştiriyor ve adeta bilgisayar oyunlarını andıran 3 boyutlu görüntüler ortaya çıkıyor.

Etkileyici görüntüler ile sınırla kalmayan bu yeni görünüm, trafik ve hava koşullarını da doğrudan gösterebiliyor. Hatta daha önceki verileri görüntülemek için saati geri alabiliyorsunuz. Eğer bir sokağın detaylarını görmek istiyorsanız, oraya tıklayarak doğrudan sokak görünümüne geçiş yapabiliyorsunuz.

Şu anda Los Angeles, Londra, New York, San Francisco ve Tokyo ile sınırlı. İlerleyen dönemde diğer şehirlere de gelecek.

Otomatik Özet

Dil anlama, bilgi sıkıştırma ve doğal dil oluşturmanın birleşimi sonucunda ortaya çıkan ve makine öğrenmeyi temel alan bu özellik Google Dökümanlar'da (Google Docs) yerini alacak. Sayfalarda uzunluktaki bir dökümanın, raporun özetini birkaç saniye içerisinde çıkarmak mümkün olacak

Bu özellik dökümanların yanı sıra sohbetlerin yararlı bir özetini sağlamak ve grup sohbetlerini daha kolay anlaşılır hale getirmeye yardımcı olmak için önümüzdeki birkaç ay içinde Google Chat'e de gelecek.

Google Wallet yenilendi

Google Wallet: Önceki versiyonuna benzerlik gösterse de geniş bir kullanım alanı vaadiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Öyle ki kredi kartları, dijital kimlikler, toplu taşıma kartları, konser biletleri, araba anahtarı, aşı kartları ve daha fazlasını bünyesinde depolayabilecek.

LaMDA 2

LaMDA 2: Milyonlarca konu hakkında konuşabilmek için yapay zeka teknolojisi ve makine öğrenimi ile birlikte çalışır şekilde dizayn edildi. Konuşulan konuyu çok saptırmadan konuştuğu vurgulanan LaMDA 2, bir yandan sorulan sorunun cevabını verirken diğer yandan oluşabilecek diğer soru seçeneklerini de gösteriyor.

Google My Ad Center

Google, yakında kullanıma açılacak olan "Reklam Merkezim" uygulamasını duyurdu. Google Arama'da, Keşfet'te ve YouTube'da görüntülenen reklamları kontrol etmenize izin veren yeni hizmet, kişiselleştirilmiş reklam deneyimini geliştirecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Etkinlikte en çok beğendiğiniz yenilik hangisi oldu? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.