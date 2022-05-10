Teknoloji devi Google'ın yıllık geliştirici konferansı Google I/O 2022 için çok az bir zaman kaldı (11-12 Mayıs). Son yıllarda yazılım geliştiricilerden kullanıcılara kadar teknoloji meraklısı herkesi ilgilendirmeye başlayan Google I/O, bu sene de dolu dolu geçecek gibi görünüyor.

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Google I/O 2022'den ne bekliyoruz?

ABD'li teknoloji devinin yeni donanımlarını, yazılımlarını, uygulamalarını ve güncellemelerini duyurmak için gerçekleştirdiği Google I/O, bu sene fiziksel olarak gerçekleştirilecek. 11 Mayıs tarihinde başlayacak olan yeni geliştirici konferansından neler bekliyoruz?

Android 13

Google I/O etkinliğinin en büyük beklenen duyurularından biri hiç şüphesiz yeni Android sürümü olacak. Android 13 için bugüne kadar ortaya çıkan sızıntıların çoğu, Android 12 ile gelen özelliklerin devam edeceğini ortaya koydu.

Android 13 ile gizlilik daha fazla ön plana çıkacak gibi görünüyor. Örneğin, uygulamaların bildirimleri görüntülemek için izin istemesi gerekecek. Aslında halihazırda bunu engelleyebilirsiniz, ancak bildirim göndermek uygulamalar için varsayılan olarak açık.

Geçen yılki özelleştirilebilir temalar (Material You), işletim sisteminin daha fazla öğesini kapsayacak şekilde genişletilecek. Android 13 beta sürümü ise zaten yayınladı ve Android 13'ün bu sonbaharda bütün markalara açılacağını düşünüyoruz.

Google Pixel Watch

Apple Watch'un pazarı silip süpürmesinden sonra, Google'ın da kendi akıllı saatini yapmak için çalışmalara başladığına dair söylentiler duyduk. Daha önce birçok defa tasarım, özellikler ve Pixel Watch adını ortaya koyan belgeler gördük.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde bir Google çalışanının restoranda Pixel Watch'u unutması, Google'ın akıllı saatinin nihayet gerçek olduğunu gösterdi. Akıllı saatin yazılımı Wear OS 3 olacak. İşlemci tarafında ise Snapdragon yerine Samsung ile anlaşılarak Exynos yongası kullanılacak.

Google Pixel 6A

Son üç yıldır Google, Pixel modellerinin uygun fiyatlı sürümlerini "A" adıyla duyurdu. Bu yılki lansmanda ise Pixel 6'nın Pixel 6A modeliyle devam edeceği düşünülüyor, ancak önceki A modellerinden daha farklı olacağı iddia edildi.

Pixel 4A ve 5A kamera özellikleri açısından çok fazla farklılık sunmazken, donanım tarafında ise daha az güçlü yonga setine yer veriyordu. Pixel 6A'da ise Pixel 6 ile aynı Tensor işlemcinin olacağı, ancak Pixel 6'nın 50 Megapiksel kamerası yerine 12 Megapiksel kamera kullanacağı ifade edildi.

Google Pixel Buds Pro

Teknoloji editörü Jon Prosser tarafından atılan bir tweet sonrasında Google'ın yeni bir kablosuz kulaklık üzerinde çalıştığını öğrendik. Google Pixel Buds Pro isimli yeni kulaklığın özellikleri ve tasarımı hakkında henüz bilgi sahibi değiliz. Ancak "Pro" kelimesinin kullanılması, aktif gürültü engelleme desteğine yer vereceğini gösteriyor olabilir.