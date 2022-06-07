Google I/O Extended Web Edition başlıyor! İşte detaylar - Son Dakika
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Google I/O Extended Web Edition başlıyor! İşte detaylar

07.06.2022 14:12
Google I/O Extended Web Edition başlıyor! İşte detaylar

Google I/O Extended Web Edition etkinliği, 12 Haziran Pazar günü Zemin İstanbul'da gerçekleştirilecek. İşte etkinliğin detayları!

Mayıs ayında gerçekleştirilen Google I/O etkinliğinde Android 13 işletim sistemini ve Pixel serisinin yeni modellerini duyuran Google geliştiricilerin karşısına birçok yenilik ile çıktı. Google Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro ve Pixel tabletin tanıtıldığı I/O sonrasında topluluklar tarafından çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu etkinliklerden birisi de, 12 Haziran Pazar günü Google Developers ve Zemin İstanbul partnerliğiyle 15.00 – 19.00 saatlerinde Zemin İstanbul'da gerçekleşecek olan Google I/O Extended Web Edition!

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Geliştiricileri Bekleyen Yeni Dünya: Web3

WebAssembly

Ve çok daha fazla başlığın konuşulacağı etkinliğe katılmak için buraya tıklayarak kayıt olabilirsiniz.

Google I/O Extended Web Edition başlıyor! İşte detaylar

Google I/O nedir?

Google'ın teknolojileri üzerine yeniliklerini duyurduğu Google I/O'da paylaşılan önemli gelişmelerin, bölgesel dilde yani Türkçe olarak paylaşılıp değerlendirildiği etkinlikler bütünüdür.

Developer MultiGroup nedir?

Bünyesinde farklı teknoloji topluluklarını barındıran, ilgili teknolojileri meraklıları ile buluşturmayı ve katılımcılarını güncel gelişmeler üzerine bilinçlendirmeyi hedefleyen gönüllü bir topluluktur.

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Kaynak: Shiftdelete

İstanbul, Google, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Google I/O Extended Web Edition başlıyor! İşte detaylar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Google I/O Extended Web Edition başlıyor! İşte detaylar - Son Dakika
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