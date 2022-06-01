Google, ikinci nesil Tensor işlemci için düğmeye bastı - Son Dakika
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Google, ikinci nesil Tensor işlemci için düğmeye bastı

01.06.2022 18:38
Google, ikinci nesil Tensor işlemci için düğmeye bastı

Sızdırılan bilgilere göre Samsung, ikinci nesil Google Tensor işlemci üretimi için 4nm teknolojisi kullanarak çalışmalara başladı.

Huawei, Samsung ve Apple'dan sonra Google da kendi işlemcisini üreten şirketler arasına katıldı. Sızdırılan bilgilere göre Samsung, ikinci nesil Google Tensor işlemci için bu ay üretime başlıyor.

İkinci nesil Google Tensor işlemciden ilk bilgiler geldi

Koreli internet portalı Naver'in yayınladığı rapora göre, Samsung Electronics üretim tesislerinde ikinci nesil Google Tensor işlemci için çalışmalar başlayacak. 4nm süreciyle üretileceği belirtilen işlemci, 2022'nin 2. yarısında tanıtılacak Pixel 7 ailesinde kullanılacak.

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Yeni nesil Tensor işlemcinin PLP teknolojisiyle üretileceği sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Kalıptan kesilen yongaların dikdörtgen bir panel üzerine yerleştirilerek üretim imkanı sunan teknoloji, ham madde israfını önlüyor. Şirketler, PLP teknolojisi sayesinde üretim maliyetlerini düşürebiliyor.

Google, ikinci nesil Tensor işlemci için düğmeye bastı

Google, kendi sunucu ve otonom araç işlemcileri için de çalışmalara devam ediyor. İddiaya göre Samsung, sunucu ve Google'ın otonom araç şirketi Waymo için işlemci üretimi konusunda anlaşma sağlamaya çalışıyor. Samsung'un halihazırda Google'a DRAM ve NAND bellek ürettiğini hatırlatmakta fayda var.

Birinci nesil Google Tensor işlemci Samsung tarafından üretildi. Analistler, birinci nesil Tensor işlemcide pil süresi ve ısı dengesizliği sorunlarının olduğunu bildirmişti. Samsung'un ikinci nesil Tensor işlemcide bu hataları telafi edeceği tahmin ediliyor.

Siz Google Tensor işlemciler hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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