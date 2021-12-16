Google'ın Aşısız Çalışanları Kovmakla Tehdit Ettiği İddia Edildi - Son Dakika

CNBC tarafından yayınlanan belgelere göre, Google'ın COVID-19 aşılama politikasıan uymayan şirket çalışanlarını zorunlu izne alınacağı ve ardından işten çıkartılacağı bildiriliyor.

Rapora göre; Google, çalışanlarından 3 Aralık'a kadar aşı durumlarını beyan etmelerini ve belgeli kanıt yüklemelerini ya da tıbbi veya dini muafiyet için başvurmaları gerektiğini söyledi. 18 Ocak'a kadar Google'ın gereksinimlerini karşılamayanlara 30 günlük "ücretli idari izin" verileği not edildi.

Akabinde, şirket onları işten çıkarmadan önce altı aya kadar "ücretsiz kişisel izne" çıkaracak.

Google bu konuda yorum yapmayı redderek şirketin aşılama politikasını özetleyen blog gönderisine yönlendirdi.

Ardındından The Verge'e konuşan bir sözcü, "Daha önce de belirttiğimiz gibi, aşı gereksinimlerimiz iş gücümüzü korumanın ve hizmetlerimizi çalışır durumda tutmanın en önemli yollarından" biri diyerek politikayı tamamen reddetmemiş oldu.

Sizce Google'ın aşılama politikasında izlediği yol doğru mu?