Google'ın başı dertte! Rusya'dan ambargo misillemesi - Son Dakika
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Google'ın başı dertte! Rusya'dan ambargo misillemesi

19.07.2022 09:00
Google'ın başı dertte! Rusya'dan ambargo misillemesi

Rus hükümeti, Ukrayna işgali nedeniyle paylaşılan videoları gerekçe göstererek Google'a soruşturma açtı. Google, Rusya'ya ceza ödeyecek.

Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle birçok ülke Rus şirketlere ambargo uyguladı. Rus hükümeti, yanıltıcı videoları videoları kaldırmadığı gerekçesiyle Google'a para cezası kestiğini açıkladı. Google, Ukrayna savaşı hakkında paylaşılan videolar nedeniyle Rusya'ya ceza ödeyecek.

Google, yasa ihlali gerekçesiyle Rusya'ya ceza ödeyecek

Moskova'nın Tagansky Bölgesi Dünya Mahkemesi, 18 Temmuz'da gerçekleştirdiği oturumda "yasak olarak tanımlanan bilgilere erişimi kısıtlama prosedürünü" ihlal ettiğine karar verdi. Yasaklı materyallerin başvuru yapıldığı halde kaldırılmadığını belirten mahkeme heyeti, şirketin Rusya'da elde ettiği geliri hesaplayarak ceza tutarının belirlendiğini duyurdu.

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Google, Ukrayna işgali nedeniyle yayınlanan videolardan dolayı Rus hükümetine 21.077.392.317,8 ruble (yaklaşık 373.878.583 dolar) tazminat ödeyecek. Konu hakkında açıklama yapan Rus Telekominikasyon Daira Başkanlığı, "Google ve diğer bilgi kaynakları, yasaklı bilgilerin kaldırılmaması nedeniyle Rus yasalarını ihlal etmektedir. Google'ın bu tür suçlar için toplam para cezası 7.2 milyar rubleyi aşıyor." ifadelerine yer verdi.

Google'ın başı dertte! Rusya'dan ambargo misillemesi

Rus hükümeti, yaptırımlara ek olarak Google reklamları konusunda da kısıtlama getirildiğini duyurdu. Sistematik ihlal yaptığı gerekçesiyle şirketin reklam platformu başta olmak üzere bazı hizmetleri kısıtlanacak.

Rusya Telekominikasyon Daire Başkanlığı tarafından açıklanan gerekçe ise ş"u şekilde;

Ukrayna'da özel bir askeri operasyonun seyri hakkında sahte videoları barındırarak Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerini itibarsızlaştırma

Terörizm ve aşırılığı teşvik eden içerikler

Çocuk sağlığına zararlı içerikleri barındırma

Reşit olmayan bireyler dahil olmak üzere, yasa dışı kitle eylemlerine katılmaya yönelik teşvik

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Kaynak: Shiftdelete

Ukrayna, Google, Rusya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Google'ın başı dertte! Rusya'dan ambargo misillemesi - Son Dakika

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