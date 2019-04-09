Son Dakika Haberleri: Google'ın Drone Teslimat Hizmeti Avustralya'da Onay Aldı

Google'ın Drone Teslimat Hizmeti Avustralya'da Onay Aldı

46 dakika önce

– Google'ın ilk drone yoluyla teslimat hizmeti Avustralya'da başladı.

Google'ın Drone Teslimat Hizmeti Avustralya'da Onay Aldı, System.String[]
– Google'ın ilk drone yoluyla teslimat hizmeti Avustralya'da başladı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Google'ı da içinde barındıran Alphabet'in alt kuruluşu "Wing" son bir buçuk yıldır ilaç, çikolata, gıda, içecek ve yerel olarak üretilen kahve gibi ürünlerin teslimatı üzerinde denemeler yapıyordu. Avustralya havacılık otoritesinin Salı günü onayladığı proje kapsamında doneların yalnızca gündüzleri hizmet vermesi ve otomatik olarak çalışmaları yerine uzaktan kumandayla kontrol edilmeleri talep edildi. Droneların ayrıca bazı anayollardan geçmesi yasaklanırken, yayalara belirli bir mesafeye kadar yaklaşmalarına izin verildi. Havacılık otoritesi ayrıca, bazı kişilerin çift camlı pencerelerden bile droneların sesinin duyulduğu şikayeti üzerine ses sorunu üzerinde de çalışılacağını duyurdu. Yeni hizmetin gelecek haftalarda başkent Canberra'nın kuzey bölgelerinde başlayacağı belirtildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:07 Kaynak: DHA

Alphabet, Avustralya, Google, Ekonomi
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