Son Dakika Haberleri: Google'ın Fransa'da vergi barışının faturası: 1 milyar euro
Son Dakika Dünya Haber

Google'ın Fransa'da vergi barışının faturası: 1 milyar euro

53 dakika önce

Google Fransa'ya vergi kaçırma davasında 1 milyar euro ödemeyi kabul etti. İnternet devi, Fransız mali savcılık bürosunun perşembe günü ilan ettiği 500 milyon euro'luk vergi kaçırma cezasının yanı sıra 465 milyon euro ek vergi ödeyeceğini açıkladı.

Google'ın Fransa'da vergi barışının faturası: 1 milyar euro, System.String[]

Google, ek vergilerle beraber Fransa'ya yaklaşık 1 milyar euro vergi cezası ödemeyi kabul etti.


Fransa mali savcılık bürosu, perşembe günü yapılan açıklamayla 4 yıl önce açılan vergi kaçırma davasında sonucunda internet devi Google'ın 500 milyon euro ceza ödemeye mahkum edildiğini ilan etti.

Euronews.com'da Görüntüle

Fransa, Google, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çağla şıkel, vergide usulsüzlük davasından beraat etti
Fransa'da yargılanan Suudi Prenses Bint Salman'a 10 ay hapis cezası Netanyahu'nun paylaşımına Facebook'tan 'nefret söylemi' engeli Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tren kazası: En az 50 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 19:53:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Google'ın Fransa'da vergi barışının faturası: 1 milyar euro
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]