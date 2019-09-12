Google'ın Fransa'da vergi barışının faturası: 1 milyar euro
53 dakika önce
Google Fransa'ya vergi kaçırma davasında 1 milyar euro ödemeyi kabul etti. İnternet devi, Fransız mali savcılık bürosunun perşembe günü ilan ettiği 500 milyon euro'luk vergi kaçırma cezasının yanı sıra 465 milyon euro ek vergi ödeyeceğini açıkladı.
Google, ek vergilerle beraber Fransa'ya yaklaşık 1 milyar euro vergi cezası ödemeyi kabul etti.
Fransa mali savcılık bürosu, perşembe günü yapılan açıklamayla 4 yıl önce açılan vergi kaçırma davasında sonucunda internet devi Google'ın 500 milyon euro ceza ödemeye mahkum edildiğini ilan etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:00
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