Google'ın Fransa'da vergi barışının faturası: 1 milyar euro

Google, ek vergilerle beraber Fransa'ya yaklaşık 1 milyar euro vergi cezası ödemeyi kabul etti.



Fransa mali savcılık bürosu, perşembe günü yapılan açıklamayla 4 yıl önce açılan vergi kaçırma davasında sonucunda internet devi Google'ın 500 milyon euro ceza ödemeye mahkum edildiğini ilan etti.