Google'ın Gmail, Drive ve Maps Uygulamalarında Erişim Sorunu
1 saat önce
– Avusturalya, ABD, Avrupa ve Asya'da kullanıcılar Google'a bağlı Gmail, Google Maps ve Google Drive uygulamalarına erişim sorunu yaşadı.
– Avusturalya
, ABD
, Avrupa
ve Asya
'da kullanıcılar Google
'a bağlı Gmail, Google Maps ve Google Drive
uygulamalarına erişim sorunu yaşadı.
Dünya genelinde birçok kullanıcı, Gmail üzerinden mail gönderme ve alma sorunuyla karşılaştıklarını, Google Maps'de de "sokak görünümü" özelliğinin çalışmadığını söyledi.
Google'dan konuyla ilgili yapılan ilk açıklamada, "Gmail'de karşılaşılan sorunu inceliyoruz. Bu konu hakkında yakında bilgi vereceğiz. Söz
konusu hatadan etkilenen kullanıcıların Gmail'e erişebildiklerini fakat hata mesajları, uzun bekleme süreleri ve beklenmeyen sorunlarla karşılaştıklarını görüyoruz" denildi.
Google'dan Çarşamba
günü yapılan açıklamada söz konusu sorunların çözüldüğü duyuruldu.
Açıklamada Gmail'de görülen sorunların çözüldüğü belirtilirken, Google Maps ve Google Drive'da görülen sorunların düzeltilmesi ile ilgili bir bilgi verilmedi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:39 Kaynak: DHA
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