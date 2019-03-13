Son Dakika Haberleri: Google'ın Gmail, Drive ve Maps Uygulamalarında Erişim Sorunu

Google'ın Gmail, Drive ve Maps Uygulamalarında Erişim Sorunu

1 saat önce

– Avusturalya, ABD, Avrupa ve Asya'da kullanıcılar Google'a bağlı Gmail, Google Maps ve Google Drive uygulamalarına erişim sorunu yaşadı.

Google'ın Gmail, Drive ve Maps Uygulamalarında Erişim Sorunu, System.String[]
–  Avusturalya, ABD, Avrupa ve Asya'da kullanıcılar Google'a bağlı Gmail, Google Maps ve Google Drive uygulamalarına erişim sorunu yaşadı.

Dünya genelinde birçok kullanıcı, Gmail üzerinden mail gönderme ve alma sorunuyla karşılaştıklarını, Google Maps'de de "sokak görünümü" özelliğinin çalışmadığını söyledi.

Google'dan konuyla ilgili yapılan ilk açıklamada, "Gmail'de karşılaşılan sorunu inceliyoruz. Bu konu hakkında yakında bilgi vereceğiz. Söz konusu hatadan etkilenen kullanıcıların Gmail'e erişebildiklerini fakat hata mesajları, uzun bekleme süreleri ve beklenmeyen sorunlarla karşılaştıklarını görüyoruz" denildi.

Google'dan Çarşamba günü yapılan açıklamada söz konusu sorunların çözüldüğü duyuruldu.

Açıklamada Gmail'de görülen sorunların çözüldüğü belirtilirken, Google Maps ve Google Drive'da görülen sorunların düzeltilmesi ile ilgili bir bilgi verilmedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:39 Kaynak: DHA

Google Drive, Google, Ekonomi
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