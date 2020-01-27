Google'ın gözde uygulaması Google Docs çöktü: Milyonlarca kullanıcı belgelerine ulaşamadı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Google'ın gözde uygulaması Google Docs çöktü: Milyonlarca kullanıcı belgelerine ulaşamadı - Son Dakika Dünya

Google'ın gözde uygulaması Google Docs çöktü: Milyonlarca kullanıcı belgelerine ulaşamadı

6 saat önce

Tüm dünyayı etkileyen sorun özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili olurken metin işleme uygulaması akşam saatlerinde kullanıcılarına sistemin "olağanüstü yoğunluk" yaşadığı yönünde hata mesajı gönderdi.

Google'ın gözde uygulaması Google Docs çöktü: Milyonlarca kullanıcı belgelerine ulaşamadı, System.String[]

Milyonlarca internet kullanıcısının gündelik olarak kullandığı Google'ın en gözde hizmetlerinden Google Docs uygulaması Türkiye saati ile 21.30 sularında hizmet verememeye başladı.


Tüm dünyayı etkileyen sorun özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanırken, metin işleme uygulaması akşam saatlerinde kullanıcılarına sistemin "olağanüstü yoğunluk" yaşadığı yönünde hata mesajı gönderdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Google, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump'tan yeni tip koronavirüs konusunda Çin'e yardım teklifi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: KOSGEB borçlarını erteliyoruz Kongre'deki demokratlardan Trump'ın seyahat yasağına karşı hamle geldi Afganistan'da düşen uçağın ABD ordusuna ait olduğu doğrulandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 06:13:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Google'ın gözde uygulaması Google Docs çöktü: Milyonlarca kullanıcı belgelerine ulaşamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]