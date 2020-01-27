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Google'ın gözde uygulaması Google Docs çöktü: Milyonlarca kullanıcı belgelerine ulaşamadı
6 saat önce
Tüm dünyayı etkileyen sorun özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili olurken metin işleme uygulaması akşam saatlerinde kullanıcılarına sistemin "olağanüstü yoğunluk" yaşadığı yönünde hata mesajı gönderdi.
Milyonlarca internet kullanıcısının gündelik olarak kullandığı Google'ın en gözde hizmetlerinden Google Docs uygulaması Türkiye saati ile 21.30 sularında hizmet verememeye başladı.
Tüm dünyayı etkileyen sorun özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanırken, metin işleme uygulaması akşam saatlerinde kullanıcılarına sistemin "olağanüstü yoğunluk" yaşadığı yönünde hata mesajı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:14
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