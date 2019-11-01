Son Dakika Haberleri: Google'ın kuantum bilgisayarı devrim mi? Kuantum üstünlüğü nedir, kuantum bilgisayarı nasıl çalışır?
Son Dakika Dünya Google'ın kuantum bilgisayarı devrim mi? Kuantum üstünlüğü nedir, kuantum bilgisayarı nasıl çalışır?

Google'ın kuantum bilgisayarı devrim mi? Kuantum üstünlüğü nedir, kuantum bilgisayarı nasıl çalışır?

6 saat önce

Google, Sycamore adını verdiği kuantum bilgisayarın çok zor bir problemi 200 saniyede çözdüğünü ileri sürdü. Halihazırda dünyanın en hızlı klasik bilgisayarının aynı problemi ancak 10 bin yılda çözebileceğini ileri sürdü

Google'ın kuantum bilgisayarı devrim mi? Kuantum üstünlüğü nedir, kuantum bilgisayarı nasıl çalışır?, System.String[]

Google geçtiğimiz hafta teknoloji ve bilim dünyasının merakla beklediği bir gelişme olan "kuantum üstünlüğü"ne ulaştığını iddia etti.


Nature dergisinde yayınlanan bir makalede, Amerikalı şirket, Sycamore adını verdiği kuantum bilgisayarın çok zor bir problemi 200 saniyede çözdüğünü ileri sürdü. Google karşılaştırma olarak da halihazırda dünyanın en hızlı klasik bilgisayarının aynı problemi ancak 10 bin yılda çözebileceğini ileri sürdü.

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Google, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:52 
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