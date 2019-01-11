Son Dakika Haberleri: Google'ın Kurucularına Dava Açıldı

Google'ın Kurucularına Dava Açıldı

1 saat önce

Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin hakkında, şirket içindeki cinsel tacizlerin üstünü örttükleri iddiasıyla dava açıldı.

Google'ın Kurucularına Dava Açıldı, System.String[]
Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin hakkında, şirket içindeki cinsel tacizlerin üstünü örttükleri iddiasıyla dava açıldı. Google'ın çatı şirketi Alphabet'in yönetim kurulu hakkında, şirket içindeki cinsel tacizleri gizledikleri iddiasıyla dava açıldı. Dava dosyasında yer alan iddialara göre, Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin ile Android işletim sisteminin kurucusu Andy Rubin gibi üst düzey yöneticiler de tacizleri gizleyenler arasında bulunuyor. California Eyalet Mahkemesince kabul edilen davanın suç duyurusunda, "Alphabet yönetim kurulu üst düzey yöneticilerin katıldığı bütün cinsel taciz vakalarını biliyordu. Vakalar hakkında bir işlem yapmak yerine, mağdurların şirketten yüklü miktarda tazminat ile ayrılmalarına izin verdi" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:16 Kaynak: İHA

Sergey Brin, Larry Page, Google, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ezhel'in 5 Yıla Kadar Hapsi İstendi "Türkiye'nin En Büyük Sorunu Nedir" Sorusuna Türkiye'nin Yüzde 46'sı "Ekonomi" Cevabını Verdi

Son Dakika! Oyuncu Hande Erçel'in Kanser Hastası Annesi Hayatını Kaybetti Bakan Albayrak: Köprü Geçiş İhlalleri İçin Cezalarda İade Süreci Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 15:15:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Google'ın Kurucularına Dava Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]