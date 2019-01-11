Google'ın Kurucularına Dava Açıldı
1 saat önce
Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin hakkında, şirket içindeki cinsel tacizlerin üstünü örttükleri iddiasıyla dava açıldı.
Google
'ın kurucuları Larry Page
ve Sergey Brin
hakkında, şirket içindeki cinsel tacizlerin üstünü örttükleri iddiasıyla dava açıldı. Google'ın çatı şirketi Alphabet
'in yönetim kurulu hakkında, şirket içindeki cinsel tacizleri gizledikleri iddiasıyla dava açıldı. Dava dosyasında yer alan iddialara göre, Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin ile Android işletim sisteminin kurucusu Andy Rubin
gibi üst düzey yöneticiler de tacizleri gizleyenler arasında bulunuyor. California
Eyalet Mahkemesince kabul edilen davanın suç duyurusunda, "Alphabet yönetim kurulu üst düzey yöneticilerin katıldığı bütün cinsel taciz vakalarını biliyordu. Vakalar hakkında bir işlem yapmak yerine, mağdurların şirketten yüklü miktarda tazminat ile ayrılmalarına izin verdi" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:16 Kaynak: İHA
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