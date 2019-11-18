Son Dakika › Dünya › Google'ın oyun platformu Stadia ile ilgili neler biliniyor? - Son Dakika Dünya
Google'ın oyun platformu Stadia ile ilgili neler biliniyor?
6 saat önce
Google'ın amacı kullanıcının herhangi bir konsola veya makineye ihtiyaç duymadan sadece internet bağlantısı olan bir ekranda istediği bilgisayar oyununu oynayabilmesi.
Google küresel oyun platformu 'Stadia' ile sıradaki büyük adımını atmaya hazırlanıyor.
Bilgisayar oyunlarının Netflix'i gibi işleyecek olan bu platform ile oyun sektörüne yön vermek isteyen Google'ın amacı kullanıcının herhangi bir konsola veya diske ihtiyaç duymadan sadece internet bağlantısı olan bir ekranda istediği oyunu oynayabilmesi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:19
Almanya'da bir kadın, oyun konsollarının olduğu bölümde idrarını yaptı Der Spiegel dergisi: Alman ordusunun envanterindeki helikopter ve tankların çoğu görev yapamıyor ABD'nin 40 yıllık Filistin politikası değişti! Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil 2020 seçimlerinde Trump'a rakip olacağı konuşulan milyarder Michael Bloomberg ilk adımı attı