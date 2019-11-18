Son Dakika Haberleri: Google'ın oyun platformu Stadia ile ilgili neler biliniyor?
Son Dakika Dünya Google'ın oyun platformu Stadia ile ilgili neler biliniyor? - Son Dakika Dünya

Google'ın oyun platformu Stadia ile ilgili neler biliniyor?

6 saat önce

Google'ın amacı kullanıcının herhangi bir konsola veya makineye ihtiyaç duymadan sadece internet bağlantısı olan bir ekranda istediği bilgisayar oyununu oynayabilmesi.

Google'ın oyun platformu Stadia ile ilgili neler biliniyor?, System.String[]

Google küresel oyun platformu 'Stadia' ile sıradaki büyük adımını atmaya hazırlanıyor.


Bilgisayar oyunlarının Netflix'i gibi işleyecek olan bu platform ile oyun sektörüne yön vermek isteyen Google'ın amacı kullanıcının herhangi bir konsola veya diske ihtiyaç duymadan sadece internet bağlantısı olan bir ekranda istediği oyunu oynayabilmesi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:19 
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