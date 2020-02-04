Google'ın sahibi Alphabet'in gelirleri yüzde 18.3 yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Google'ın sahibi Alphabet'in gelirleri yüzde 18.3 yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Google'ın sahibi Alphabet'in gelirleri yüzde 18.3 yükseldi

6 saat önce

Google'ın sahibi Alphabet'in gelirleri 2019 yılında, önceki yıla göre yüzde 18.3 düzeyinde artış ile 161.86 milyar dolara tırmandı.

Google'ın sahibi Alphabet'in gelirleri yüzde 18.3 yükseldi, System.String[]

Google'ın sahibi Alphabet'in gelirleri 2019 yılında, önceki yıla göre yüzde 18.3 düzeyinde artış ile 161.86 milyar dolara tırmandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yıllık bazda hisse başına kazançlar da yüzde 12.5 artışla 49.16 dolara yükseldi.

Buna göre, Alphabet'in mali yılının dördüncü çeyreğindeki gelirleri de yüzde 17.3 artışla 46.07 milyar dolara yükseldi. Alphabet dördüncü çeyrekte 10.57 milyar dolar, hisse başına 15.35 dolar kar elde etti. Geçen yılın aynı döneminde net kar 8.95 milyar dolar, hisse başına 12.77 dolar olmuştu. Dördücü çeyrekte gelirler ise yüzde 17.3 artışla 46.08 milyar dolar oldu. Analistler hisse başına 12.53 dolar kar ve 46.94 milyar dolar gelir bekliyorlardı.

Alphabet'in ilk kez açıkladığı verilere göre de, YouTube dördüncü çeyrekte 4.7 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin bulut hizmetleri ise dördüncü çeyrekte 2.6 milyar dolar kazandı.


Alphabet, Google, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:38 Kaynak: DHA
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