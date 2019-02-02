Google'ın Sıkı Dostu Verily, Fitness Takibi Yapan Ayakkabı Üretiyor

Google'ın kardeş şirketi olarak bilinen Verily, kullanıcılarının fitness yaparken; kilo, hareket, rota takibi yapabilen bir ayakkabı prototipi üzerinde çalışıyor. Düşmeyi algılayan bir özelliğe de sahip olan ayakkabı, gerekli yerlere haber veriyor. Bu özelliğin yaşlı insanların hayatlarını daha güvenli hâle getireceği düşünülüyor.Fitness ayakkabı projesinin içerisinde bulunan 3 kişinin yaptığı açıklamaya göre Verily, ürünlerini geliştirmek ve piyasaya sürebilmek için ortak olacak bir şirket arayışı içerisinde. Ayakkabısını özel toplantılarda özel davete sahip kişilere gösteren Verily, dikkat çekmek istemediği gibi ayakkabısı hakkında bilgi vermeyi de reddediyor.2015 yılındaki kuruluşundan beri biyoteknoloji ve sağık hizmetleri üzeine projeler üreten Verily; eli titreyen insanlar için özel bir yemek kaşığını ve diyabet hastası kişilerin kanlarındaki şeker oranını ölçen kontakt lens de üretmişti. Fitness ayakkabısı konusunda ise Verily'nin (eğer proje iptal edilmediyse) önümüzdeki birkaç yıl içerisinde de ürününü tanıtması beklenmiyor.