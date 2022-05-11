Google'ın yapay zekasıyla konuşmak ister misiniz? LaMDA 2 tanıtıldı - Son Dakika
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Google'ın yapay zekasıyla konuşmak ister misiniz? LaMDA 2 tanıtıldı

11.05.2022 22:26
Google'ın yapay zekasıyla konuşmak ister misiniz? LaMDA 2 tanıtıldı

Google, bugün düzenlediği I/O 2022 etkinliğinde LaMDA 2 isimli yapay zeka algoritmasını tanıttı. İşte ayrıntılar

Google 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceği I/O 2022 etkinliğinin ilk gününü tamamladı. Şirket, etkinlik kapsamında Google Asistan'ı yeni bir düzeye taşıyabilecek, "Diyalog Uygulamaları için Dil Modeli" olarak tanımlanan yapay zeka destekli LaMDA 2 tanıtıldı.

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LaMDA 2, Google'ın şimdiye kadarki en konuşkan yapay zekası

Google, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında gerçekleştirdiği I/O 2021 etkinliğinde yapay zeka asistanı LaMDA'yı tanıtmıştı. Geçen bir yılda yapay zekasını geliştirmek için çalışmalarını sürdüren şirket, ikinci versiyonunu bugün tanıttı. Google CEO'su Sundar Pichai, "şimdiye kadarki en konuşkan yapay zekası" olarak tanımladığı LaMDA 2'yi duyurdu.

Google'ın yapay zekasıyla konuşmak ister misiniz? LaMDA 2 tanıtıldı

LaMDA'nın yeni versiyonu, binlerce konu hakkında konuşabilmek için yapay zeka teknolojisi ve makine öğrenimi ile birlikte çalışacak şekilde dizayn edildi. Google'ın CEO'su, LaMDA 2'nin konuyu saptırmadan net cevaplar vereceğini belirtti.

LaMDA 2'nin neler yapabileceğini gösteren üç demo sunuldu. İlk olarak, kullanıcıya beyin fırtınası yaptırıyor. İkinci olarak da konuşulan konuya bağlı başka seçenekler sunabiliyor. Bu durum, tanıtım sırasında örneklerle tanıtıldı. Demo sırasında uygulamaya, "Köpeklerin neden getirmeyi bu kadar çok sevdiğini hiç merak ettiniz mi?" diye soruldu.

Google'ın yapay zekasıyla konuşmak ister misiniz? LaMDA 2 tanıtıldı

Uygulama, köpekler ve koku alma duyuları hakkında ayrıntılı bilgiler vererek konuyu açıkladı. Demoda Google çalışanı, "Bir sebze bahçesi dikmek istiyorum" sorusunu sordu. Cevap olarak da "Bölgenizde en iyi neyin yetiştiğini araştırın", "Bahçenizde bir yer seçin", "Bahçenizin düzenini planlayın" gibi seçeneklerle karşılaştı.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından veya SDN Forum'dan bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Google'ın yapay zekasıyla konuşmak ister misiniz? LaMDA 2 tanıtıldı - Son Dakika


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