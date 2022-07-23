Google'ın yeni programlama dili C++'a rakip oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Google'ın yeni programlama dili C++'a rakip oluyor

23.07.2022 21:00
Google'ın yeni programlama dili C++'a rakip oluyor

Yaygın olarak kullanılan C++'a rakip olabileceği öngörülen yeni Google Carbon programlama dili hakkında şimdi yeni detaylar paylaşıldı.

Programlama dillerinin kullanımı gittikçe kolaylaşıken, bu durum daha geniş çevrelerde kullanılmasına olanak sağlıyor. Google da yeni programlama dili Carbon'u kısa bir süre önce duyurmuştu. Yaygın olarak kullanılan C++'a rakip olabileceği öngörülen yeni Google Carbon hakkında şimdi yeni detaylar paylaşıldı.

Google Carbon, C++'ın yerine geçmek istiyor

C++'ın yerine geçmek isteyen Carbon, bu amaç doğrultusunda popüler programlama dili ile uyumlu olarak çalışmak zorunda. Ayrıca C++'tan Carbon'a geçmek isteyen kullanıcılar için bu sürecin kolay olması oldukça büyük önem arz ediyor.

Programlama bilgilerinizi geliştirebileceğiniz en iyi oyunlar

Google Baş Yazılım Mühendisi Chandler Carruth bu konuda kararsız olanlar için yeni bilgiler paylaştı. Carruth, daha basit dili ve daha sorunsuz API içeri aktarımları ile Carbon'un C++ için güçlü bir selef rolünde olduğunu belirtti.

Google'ın yeni programlama dili C++'a rakip oluyor

Bunun yanı sıra erişilebilirlik ve kapsayıcılık konusunda da Carbon'un C++ diline göre avantajları olduğu belirtiliyor. Bu ve bunun gibi avantajlar ile Carbon'un C++ diline karşı nasıl bir performans vereceği merak konusu. Bilindiği gibi programcıları yeni bir dile geçirmek oldukça zor.

Carbon ailesi büyük ölçüde Google çalışanlarından oluşuyor, ancak yeni programlama dili sadece bununla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Teknoloji devinin bünyesinde bulunan ekip, Carbon'un başarılı olması için "bağımsız ve topluluk odaklı bir proje" olması gerektiğini ifade ediyor.

Google'ın yeni programlama dili C++'a rakip oluyor

Şu anda, Google Carbon henüz deneme sürecinde. Programlama dilinin kaynak kodu hali hazırda indirilebilir durumda. Ayrıca Compiler Explorer web uygulaması üzerinden Google Carbon dilini tarayıcınızın üzerinden de deneyebilirsiniz.

Peki sizce Carbon başarılı olabilir mi? Sizin programlama dilleri arasındaki tercihiniz hangisi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Google, 'yapay zekanın duyguları var' diyen mühendisi hakkında kararını verdi! Google, 'yapay zekanın duyguları var' diyen mühendisi hakkında kararını verdi! Google, Ukrayna'nın bazı bölgelerinde yasaklandı! Google, Ukrayna'nın bazı bölgelerinde yasaklandı!
Kaynak: Shiftdelete

Google, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Google'ın yeni programlama dili C++'a rakip oluyor - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
20:22 İran'da peşe peşe iki büyük deprem!
19:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart: 7 düvel 7'li masa sana vız gelir büyük usta
19:26 Cumhurbaşkanı Danışmanı Oğan: Onların neler yaptığını Cumhurbaşkanı Erdoğan bilmiyor mu zannediyorsunuz?
19:17 2 atlı sırra kadem bastı! Hayvanları çalmaya gelen hırsızlar kendilerine direnen çobanı katletti
19:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren temel atma töreninde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu ti'ye aldı: Onlar yapsa yapsa sökülen musluğu takarlar
18:43 NATO'ya girmek için Türkiye'ye yalvarıyordu! İsveç sokaklarına çıkan terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı
17:57 İktidarı ve altılı masayı yerden yere vuran Fatih Erbakan: Bu iş Milli Görüş ile çözülür
17:56 CHP'li vekilden Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında iddia: Millet artık AKP'ye Kayseri'de sırtını döndü
17:48 Yeni salgın! DSÖ, şu ana kadar 5 ölüme neden olan maymun çiçeği için küresel acil durum ilan etti
17:42 2023 için büyük mücadele! AK Parti İstanbul'da "Yüz yüze 100 Gün Projesi" başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 21:09:20. #1.13#
SON DAKİKA: Google'ın yeni programlama dili C++'a rakip oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement