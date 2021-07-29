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Google: İOS'tan Android'e Veri Aktarımını Kolaylaştıracak! - Son Dakika

Google: İOS'tan Android'e Veri Aktarımını Kolaylaştıracak!

29.07.2021 04:10
Google: İOS'tan Android'e Veri Aktarımını Kolaylaştıracak!, System.String[]

Apple, Android cihazdan İOS cihazlara veri aktarım özelliği birçok kullanıcı tarafından beğenilmişti. Bu alanda çok geç kalan Google çalışmalarını hızlandırdı ve İOS'tan Android'e veri aktarımı kolaylaştıracak uygulamayı geliştirdi.

Bir kullanıcının, iOS'tan Android'e geçtiğinde yapılacak en zor şeylerden biri veri aktarımıdır. Bu konuda birçok kişi mağduriyet yaşamakta ve bu durumu eleştirmektedir. Google firmasının bu durumu ortadan kaldıracak yeni bir çalışmaya başladığı bildirildi.

Mevcut durumda İOS'dan Android geçen kullanıcılar, ilk aktarım olarak Google Drive platformu kullanıyordu. Ancak burası sadece fotograf, video, belge aktarımı için kullanılıyor olması telefona yüklü uygulamaları taşımayı imkansız hale getiriyordu.

Veri aktarımı konusunda çalışmalara ilk olarak Apple firması başladı. Apple kullanıcıları eğer Android'ten İOS geçmek isterse basit bir uygulama sayesinde bunu gerçekleştirebiliyordu. Apple, beş yıl önce Google Play pazarında "iOS'a Aktarımı" yayınladı. Bu, Android kullanıcılarının Android'den iPhone'a veri aktarmasına olanak tanır.

Google: İOS'tan Android'e Veri Aktarımını Kolaylaştıracak!

Google: İOS'tan Android'e Veri Aktarımını Kolaylaştıracak!

Veri aktarımı konusunda biraz geç kalan Google yatırımlarını bu alana yönlendirdi. Şirket bu alanda kullanacağı uygulama ismini "Data Restore Tool" olarak belirlediği bildirildi.

Veri aktarım işlemi yoğun bir internet kotasına ihtiyaç duyacağı için WİFİ ağları ile aktarırması kullanıcılar için daha avantajlı olacağı bildirildi. Veri aktarımı sırasında İOS platformunda bulunan rehber, mesajlar, uygulamalar dahil tamamını Android cihazınıza kolaylıkla aktarılacak.

Ancak, Google piyasaya süreceği veri aktarma uygulaması daha Google Play'de yerini almadı. Bu nedenle firma elini hızlı tutmak ve çok geç kaldığı veri aktarım alanını biran önce kullanıcıların hizmetine sunmak istediği bildiriliyor.

Google: İOS'tan Android'e Veri Aktarımını Kolaylaştıracak!

İOS Cihazınızdan Andorid Cihazınıza Veri Aktarımı Nasıl Gerçekleşir

1. Öncelikle Google Drive'ı iOS cihazınıza indirin ve Google hesabınızla oturum açın. Bir Google hesabınız yoksa Google Drive'da oturum açtığınızda bir tane oluşturabilirsiniz.

Zaten Google Drive'ınız varsa, en son sürüme güncellediğinizden emin olun.

2. Google Drive'ı etkinleştirdikten sonra yedekleme sihirbazını açın. Bunu yapmak için Menü>Ayarlar>Yedekle'yi seçin. Tüm cihazı yedekleyebilir veya yedeklemek istediğiniz içeriği seçebilirsiniz. Yedekleme işlemi birkaç saat sürebilir, bu nedenle bir güç kaynağının yanı sıra bir WiFi kaynağına da ihtiyacınız vardır.

3. Yukarıdaki (2)'deki işlemi tamamladıktan sonra, yeni Android cihazınızda Google hesabınızda oturum açın. iOS telefonunuzdaki tüm verileriniz bozulmadan kalacaktır. Ancak, iPhone'unuzu yedeklemek için kullandığınız hesabı kullandığınızdan emin olmalısınız.

Veri aktarımı süreci oldukça kolaydır ve herhangi bir akıllı telefon kullanıcısı bunu yapabilir. Bu durum, iOS kullanıcılarının Android cihazlara daha fazla ilgi duyma ihtimalini ortaya çıkartıyor.

Google: İOS'tan Android'e Veri Aktarımını Kolaylaştıracak!

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Google: İOS'tan Android'e Veri Aktarımını Kolaylaştıracak! - Son Dakika


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