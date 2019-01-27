Son Dakika Haberleri: Google, İphone'ların Gece Çekim Performansıyla Dalga Geçti

Google, İphone'ların Gece Çekim Performansıyla Dalga Geçti

1 saat önce

Google Departman Müdürü, iPhone'ların kameralarını ağır eleştirdi.

Google, İphone'ların Gece Çekim Performansıyla Dalga Geçti, System.String[]
Google'ın akıllı telefon serisi Pixel'de bulunan Night Sight (Gece Görüş) özelliği, düşük ışıklı ortamlarda bile muazzam derecede başarılı işler ortaya koyabiliyor. Night Sight özelliğine oldukça güvenen Google'ın Ürün Pazarlama Müdürü Marvin Chow, Apple iPhone Xs ile Pixel 3 XL akıllı telefonlarının gece çekiminin karşılaştırıldığı bir fotoğrafı resmi Twitter hesabında paylaştı.




~"Google Pixel 3'te Gece Görüşü - konuşmamıza gerek yok görüyorsunuz (Pixel söyleyeceğini söylüyor.) #teampixel" Marvin Chow

Teknoloji sektörü devi Google'ın Night Sight teknolojisiyle güçlendirilmiş oldukça başarılı gece çekimine sahip Pixel 3 XL akıllı telefonunun performansından söz etmemize gerek yok. Sol tarafta bulunan karanlık fotoğrafın ise Apple'ın (sol altta yazdığı üzere) iPhone Xs akıllı telefonu ile çekildiği ve herhangi bir detayın karanlık ortamda belirgin olmadığı anlaşılıyor.






~Google'ın Night Sight gece çekim teknolojisinin reklam videosu

Apple'ın iPhone'larında kullandığı gece çekimi kullanıcılar tarafından halihazırda beğenilmiyordu. Google'ın Departman Müdürü Marvin Chow, paylaştığı karşılaştırma gönderisiyle de Apple'ı bu konuda feci şekilde yerdi. Apple'ın da artık gece çekiminde geri kalmayı bırakıp yakın zamanda kendi düşük ışıkta çekim teknolojisini tanıtması bekleniyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:58 

Twitter, Apple, Google, Teknoloji
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