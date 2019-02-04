Son Dakika Haberleri: Google, İşitme Engelliler İçin İki Yeni Uygulama Tanıttı

Google, İşitme Engelliler İçin İki Yeni Uygulama Tanıttı

9 dakika önce

Google, işitme engelliler ve duyma zorluğu yaşayanların hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştıracak iki yeni uygulamasını tanıttı.

Google, İşitme Engelliler İçin İki Yeni Uygulama Tanıttı, System.String[]
Google, işitme engellileri ve zor duyanları hedefleyen iki yeni erişilebilirlik uygulamasını duyurdu.

Brian Kemler, uygulamadan bahsederken "Bariyerleri yıkmak ve hayatı herkes için daha kolay hale getirmek için teknolojinin gücüne inanıyoruz. Bugün, işitme engelliler ve zor duyanlara yardımcı olacak iki yeni Android uygulamasını tanıtıyoruz: Live Transcribe ve Sound Amplifier" ifadelerini kullandı.






Live Transcribe (Canlı Altyazı), bir nevi canlı altyazı uygulaması gibi fakat interaktif bir versiyonu. Uygulama 70 dil ve lehçedeki canlı konuşmaları ekrana aktarıyor ve çift yönlü konuşmaları mümkün kılıyor. Uygulama, şu an için beta sürümünde ancak yine de denemek isteyenler, Google Play'den uygulamayı cihazlarına yükleyebilir. Uygulama, Pixel 3'te önceden yüklü bir şekilde geliyor.






Sound Amplifier (Ses Amplifikatörü) kablolu kulaklıklarla çalışıyor. Uygulamanın çalışma prensibi ise çevredeki sesleri artırma ve çoğaltmaya dayanıyor. Uygulama, ihtiyaca göre özelleştirilebiliyor ve arka plandaki rahatsız edici sesler azaltılabiliyor. Bu uygulama, Android cihazlar için şu an aktif fakat uygulamayı yükleyebilmek için Android 9.0 veya üstü bir sürüm gerekiyor. Ayrıca, uygulama Pixel 3 cihazlarda önceden yüklü bir şekilde geliyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:18 

Google, Teknoloji
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