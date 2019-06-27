Google isteyen kullanıcılarının verilerini otomatik silecek
46 dakika önce
ABD'li teknoloji devi Google, kullanıcıların konum geçmişine ve internet aktivitelerine dair verilerin otomatik silinmesini mümkün kılacak.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:38
ABD'li teknoloji devi Google
, kullanıcıların konum geçmişine ve internet aktivitelerine dair verilerin otomatik silinmesini mümkün kılacak.
15 Temmuz sonrası ilk "Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı"
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Gerçekçi projelerle gelirse AK Parti destekleyecektir