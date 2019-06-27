Son Dakika Haberleri: Google isteyen kullanıcılarının verilerini otomatik silecek
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Google isteyen kullanıcılarının verilerini otomatik silecek

46 dakika önce

ABD'li teknoloji devi Google, kullanıcıların konum geçmişine ve internet aktivitelerine dair verilerin otomatik silinmesini mümkün kılacak.

Google isteyen kullanıcılarının verilerini otomatik silecek, System.String[]
ABD'li teknoloji devi Google, kullanıcıların konum geçmişine ve internet aktivitelerine dair verilerin otomatik silinmesini mümkün kılacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:38 
Amerika Birleşik Devletleri, Google, Ekonomi
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