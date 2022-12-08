2022 yılında Türkiye'de en çok aratılan kelimeler belli oldu! İşte Google arama trendleri listesi...

2022 yılında Türkiye'nin Google'da en çok arattığı kelimeler belli oldu. Verileri Google resmi sitesinden paylaştı.

DOLAR/TL ARAMASI ZİRVEDE

Türkiye merkezli aranan kelimeler oldukça şaşırttı. Buna göre Türkiye 2022 yılında en çok "Dolar/TL" araması yaptı. Bu kelimeden sonra ise Türkiye en çok "bayram tatili kaç gün, ÖBA, Bergen, kedi, TOKİ başvuru, Galatasaray- Barcelona, asgari ücret ve Ahmet Çalık" kelimelerini Google'da aradı.

GOOGLE'DA FUTBOLCULAR ARANDI

Türkiye'nin arattığı isimlerinde belli olduğu verilerde futbolcuların ağırlıklı olması dikkat çekti. En çok aranan isim listesinde Galatasaray'ın futbolcusu Icardi başı çekerken onu, " Ece Erken, Şinasi Yüzbaşıoğlu ,Mertens, Joao Pedro, Gülşen, Dele Alli, Halis Serbest, Özdağ, Maxi Gomez" takip etti.

EN ÇOK ARANAN DİZİ DE BELLİ OLDU

Listenin devamında ise en çok aranan dizi isimleri yer aldı. Buna göre Yalı Çapkını en çok aranan dizi oldu. Yalı Çapkını'nı, " Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Tozlu Yaka, Erşan Kuneri, Pera Palas'ta Gece Yarısı, Mahkum, Senden Daha Güzel, Yargı ve Üç Kuruş" aramaları takip etti.