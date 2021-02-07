Google, kullanıcıları takip ettiği çerez politikasını artık kullanmayacak - Son Dakika

Google, kullanıcıları takip ettiği çerez politikasını artık kullanmayacak

07.02.2021 19:00

Dünyanın en önemli arama motorları arasında yer alan Google, tüm kullanıcıları yakından ilgilendiren yeni hamlesini resmen dünyaya duyurdu. Google, kullanıcıları takip etmek için kullandığı çerez politikasını bırakacağını açıkladı.

Dünyanın en önemli teknoloji şirketleri arasında yer alan Google, kullanıcılar tarafından çok sık merak edilen bir uygulaması ile ilgili yeni bir politikaya geçiyor. Google, kişiselleştirilmiş reklamlar gösterebilmesini sağlayan ve kullanıcıları takip eden çerezleri kullanma politikasını bırakacağını açıkladı.

ALTERNATİFİ HAZIR

Webtekno'nun haberine göre, bu konuda bir alternatif geliştiren Google, bu sayede hem çevrimiçi anlamda gizliliği koruyacağını hem de reklam verenlerin isabetli reklamlar vermeye devam edebileceğini söyledi. Google Ürün Yöneticisi Chetna Bindra, "Federated Learning of Cohorts" (Kalabalıkların Birleştirilmiş Öğretimi, FLoC) adını verdikleri bu sistemin, kişileri kabalıklar içerisinde gizlediğini söyledi. Bindra, bu sistemin kişilerin tarayıcısındaki geçmişi gizli tutmak için cihaz üstünde işlemeyi kullandığını dile getirdi.

SENE İÇERİSİNDE TESTLERİ BAŞLAYACAK

FLoC'un, üçüncü parti çerezlerin yerini alabilecek verimli bir ikame olduğu dile getirilirken Google'ın, reklam verenlerle birlikte bu yaklaşımı Chrome tarayıcısında bu sene içerisinde test etmeye başlayacağı ifade edildi. Bindra, reklamın internette herkese açık olması için oldukça önemli olduğunu ancak gizlilik uygulamalarının değişen beklentilerle uyuşmaması sebebiyle web ekosisteminin risk altında olduğunu söyledi.

"SADECE BİR REKLAM İÇİN HERKESİN NE YAPTIĞINI BİLMEYE GEREK YOK"

Electronic Frontier Foundation'dan Bennet Cyphers, "Üçüncü taraf çerezler, gizlilik konusunda tam bir kâbus. Sadece bir reklam göstermek için herkesin ne yaptığını bilmene gerek yok" dedi.

Cyphers ayrıca, Google'ın geliştirdiği yeni sistemin gizlilik sorununu daha da kötü hale getirebileceğini söyledi. Cyphers'a göre yeni sistem, biraz şeffaflıkla hedeflenmiş insanlara topluluk rozetleri oluşturabilir. Makine öğrenmesi sayesinde oluşturulacak bu etiketlerin en nihayetinde reklam verenler tarafından çözüleceği, insanların hangi aşırılıkçı politik görüşlere yatkın olduğunun tespit edilebileceği dile getiriliyor.

Google, kullanıcıları takip ettiği çerez politikasını artık kullanmayacak

Google, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Google, kullanıcıları takip ettiği çerez politikasını artık kullanmayacak - Son Dakika Ekonomi


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