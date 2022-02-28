Google Maps, Ukrayna'da askıya alındı - Son Dakika
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Google Maps, Ukrayna'da askıya alındı

28.02.2022 16:22
Google Maps, Ukrayna'da askıya alındı

Google, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle harita uygulaması olan Google Maps'i askıya aldığını duyurdu.

Google, Ukrayna- Rusya Savaşı nedeniyle harita uygulaması olan Google Maps'i askıya aldığını duyurdu.

Haber sitesi Vice News'e göre, Ukrayna-Rusya savaşının başladığı günden bu yana, askeri birlikler ve sivillerin hareketlerinin "Google Maps" uygulamasından takip edildiğine dair şikayetler oldu.

Bunun üzerine Google, Ukrayna'da canlı trafik verisi ve mağaza ile restoran gibi yerlerin yoğunluğu hakkında canlı olarak sağladığı verileri tüm dünyada geçici olarak durdurdu.

Google, bunun halkın güvenliği için yapıldığını belirtti.

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Ukrayna, Google, Harita, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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