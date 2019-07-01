Son Dakika Haberleri: Google Mesajlar uygulaması için AR filtreleri kullanılabilecek
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Google Mesajlar uygulaması için AR filtreleri kullanılabilecek

1 saat önce

GOOGLE'ın mesajlaşma uygulaması Google Mesajlar, yeni sürümünde bir çok yeni özelliği kullanıcılara sunacak.

Google Mesajlar uygulaması için AR filtreleri kullanılabilecek, System.String[]
GOOGLE'ın mesajlaşma uygulaması Google Mesajlar, yeni sürümünde bir çok yeni özelliği kullanıcılara sunacak. Dikkat çeken en önemli yenilik ise Instagram ve Snapchat'te yaygın bir şekilde kullanılan AR filtrelerinin uygulamaya dahil edilecek olması.

Kullanıcılar artık Google Mesajlar üzerinden AR filtrelerini kullanarak paylaşımlarda bulunabilecek. Uygulama ile kullanıcılar yüz ve arka plan üzerinde farklı katmanlar oluşturabilecek, efektler uygulayabilecek. 

Google, yeni güncelleme ile mesajlar uygulamasının Facebook, Snapchat, Instagram, iMessage ve Messenger gibi AR filtreleri konusunda tercih edilebilir bir uygulama haline gelmesini hedefliyor. Geliştirmenin birkaç ay içinde kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:52 Kaynak: DHA
Google, Instagram, Güncel
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