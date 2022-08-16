Google, Microsoft, Facebook Gibi Teknoloji Devlerinde Neler Oluyor? - Son Dakika
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Google, Microsoft, Facebook Gibi Teknoloji Devlerinde Neler Oluyor?

16.08.2022 19:50
Google, Microsoft, Facebook Gibi Teknoloji Devlerinde Neler Oluyor?

Google, Amazon, Microsoft gibi global anlamda teknolojinin ana damarı olan firmalar işe alımları dondurduğunu ve bazı çalışılanları işten çıkarmaya başladığını açıkladı.

Google, Amazon, Facebook ve Microsoft gibi global teknoloji firmaları birçok insanın kariyeri için bulunmak istediği markalardır.

Bu şirketler kişilere İtibar, iş güvenliği ve yüksek maaş gibi büyük avantajlar sağlar ve çalışanları kendine çeker.

Ancak son zamanlarda işler Google, Facebook, Amazon ve diğerleri dahil olmak üzere büyük teknoloji şirketleri için bile pek iyi gitmiyor. Şirketler tek tek işe alımları dondurduğunu açıkladı. Bazıları çalışanlarını işten bile çıkardı. Şirketleri bu durumu durgunluk, enflasyon, devam eden Ukrayna savaşı ve devam eden salgın gibi şirketlerin işe alımları askıya alma ve insanları işten çıkarma kararlarını aldığını açıkladı.

Microsoft birkaç gün önce birçok açık pozisyonu kapattığını belirtirken, Google en azından önümüzdeki iki hafta boyunca işe alımları duraklattığını söyledi.

Google, Microsoft, Facebook Gibi Teknoloji Devlerinde Neler Oluyor?

Google, Microsoft, Facebook Gibi Teknoloji Devlerinde Neler Oluyor?

Google

Google, iki haftadan fazla bir süredir işe alımları dondurdu. Şirket, mevcut çalışanları daha verimli ve odaklı olmaya zorlamak için işe alımları duraklattığını duyurdu. Microsoft

Microsoft, yalnızca işe alımları dondurmakla kalmadı, aynı zamanda birçok çalışanla yollarını ayırdı. Business Insider raporuna göre şirket, bazı çalışanlarından kıdem tazminatı almalarını veya şirkette başka bir pozisyon bulmalarını istiyor. Daha önce Microsoft, 1800'e yakın kişiyi işten çıkardığını doğrulamıştı.

Google, Microsoft, Facebook Gibi Teknoloji Devlerinde Neler Oluyor?

Facebook

Mayıs ayında Meta, gelir hedeflerine ulaşamadığı için işe alımını dondurdu. CEO Mark Zuckerberg de verimsiz çalışanlardan duyduğu mutsuzluğu dile getirdi. Meta, Zoom gibi video konferans platformlarıyla rekabet edecek şekilde ayarlanmış bazı ürünlere yaptığı yatırımları da geri çekti.

Amazon

Amazon ise boş pozisyonları doldurmadı. Amazon CFO'su Brian Olsavsky kazanç raporunda, şirketin çalışan sayısını neredeyse 27.000 azalttığını söyledi. Ancak şirket, insanları işten çıkarmayı reddetti.

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Kaynak: Tekmoloji

Microsoft, Facebook, Amazon, Google, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Google, Microsoft, Facebook Gibi Teknoloji Devlerinde Neler Oluyor? - Son Dakika

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