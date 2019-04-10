Google Ne Kadar Güvenli? Reklamsız Bir İnternet Bizim İçin Mümkün Mü?

Google
Ne Kadar Güvenli?
İnternete girmek için attığınız adımlar neler? Birçok insan için bu sorunun cevabı mobil cihazdan ya da bilgisayardan tarayıcı aracılığıyla Google'a girmek… Daha piyasada Yahoo
, Bing, ve Baidu gibi birçok arama motoru varken, 2010 ve 2019 yılları arasında Google'ın arama motorları arasında lider konumda olduğunu biliyor muydunuz? Birçoğumuz için internet Google'dan ve Google'ın bize arama sonucu sayfalarında çıkardığı sonuçlardan ibaret.
Google GSuite
Gmail
E-postalarınız için hangi hizmeti kullanıyorsunuz? Yoksa cevabınız Google'ın ekosistemindeki Gmail'mi? Gmail'in 1 Milyardan daha çok kullanıcısı olduğunu biliyor muydunuz? Hem de bu rakama 15 yıl içinde ulaştı.
Google Drive
G Suit içindeki Google Drive ise birçok kurum tarafından sağladığı ücretsiz depolama alanı sebebiyle kullanılıyor.
Google Docs
Google Docs, çevrimiçi olarak kişisel amaçlarla veya rahatlığı ve ulaşılabilirliği dolayısıyla birçok kurum tarafından kullanılmaktadır.
Google Chrome
Kullanılan tarayıcılar ise Windows ve Mac
bilgisayarlar üzerinden genellikle Google Chrome, Safari ve Firefox
, Samsung
İnternet olmak üzere diğerleri. Google, tarayıcı konusunda da Chrome ile sektörün lideri konumunda.
Google My Business
Google My Business şirketlerin sanal olarak ben de buradayım demelerine olanak sağlıyor. Google My Business ile şirketinize sanal bir profil oluşturabilir, lokasyon; çalışma saatleri; iletişim bilgileri gibi işletmeniz hakkındaki detayların çevrimiçi müşterileriniz tarafından ulaşılmasını sağlayabilirsiniz.
Google Analytics
Google Analytics ise web sitesine sahip olanların kullanıcıların demografik bilgileri, siteyi ziyaret etme süreleri, siteye nasıl geldikleri ve hangi sayfada kaldıkları gibi birçok veri sağlıyor.
Google Adwords
Google Adwords ise site sahiplerinin web sayfalarına trafik çekmek için kullanabilecekleri bir diğer Google ekosistem ürünü.
Google AdSense
Google AdSense ise bir web site sahibinin Google'ın vermek istediği reklamlar için kullandığı başka bir Google ürünü. Örneğin, Youtube
'daki videolardan kazanılan ücret bir Adsense hesabı ile alınabiliyor.
Youtube
Youtube! Uzun süre beklediği trafiği çekemedikten sonra son yıllardaki yükselişiyle Youtube şu anda herkesin evindeki ikinci televizyon konumunda.
Peki, böylesine her türlü hizmeti sağlayan bir ekosisteme sahip olan Google sizce verilerimizi topluyor mu? Bunun cevabının evet olduğunuz biliyoruz. Bu verilerimiz ve bilgilerimizle ne yaptığınız biliyor muyuz?
Google yaptığınız aramaları kaydediyor.
Google yaptığınız aramalar sonucu tıkladığınız web sayfalarını da kaydediyor.
Google hangi sitede ne kadar kaldığınızın da takibini yapıyor.
Google hangi kelimeleri aradığınızı da takip ediyor.
Google demografik bilgilerinizi sisteminde tutuyor.
Google bu süreçlerde topladığı bütün bilgileri reklam amaçlı kullanıyor. Google'ı dünyanın en büyük dijital reklam ajansı ve biz kullanıcılarını da müşterileri olarak düşünebiliriz. İşte bu sebepten dolayı Google veri güvenliği konusunda çok hassas olduğunu davranıyor ve verileri başka amaçlarla verileri ondan satın almak isteyen üçüncü partilere satmadığını iddia ediyor.
Google'ın bu verileri reklam amaçlı kullandığını arama yaptığını herhangi bir kelime sonrası web sayfasının herhangi bir köşesinde o kelimeye dair reklamların çıkmasından anlayabilirsiniz.
Peki, verilerimizin ve bilgilerimizin kullanılmasını istemiyorsak? Reklamsız bir internet bizim için mümkün mü?
Reklamsız bir internet reklamları bloke eden uygulamalar kullanılabilir fakat bu uygulamalar sadece reklamları sizden gizler, veri ve bilgileriniz takip edilmeye ve kaydedilmeye devam eder.
Bilgilerinizin, verilerinizin ve internet aktivitelerinizin gizli kalması için Sanal Özel Ağ adı verilen VPN programlarından yararlanabilirsiniz. VPN Programları ile güvenli internet mümkün çünkü bu teknoloji sizin internete tünel protokolü adı verilen iletişim protokolleri ile bağlanmanızı sağlayarak, bilgilerinizin ve verilerinizin şifreli bir biçimde transfer edilmesini sağlar.
Google'ın verdiği reklamların çoğu coğrafi konuma göre de verildiği için, IP adresinizi bir VPN programı ile basit bir şekilde değiştirerek reklamların hedefi olmaktan da kurtulabilirsiniz. Tabii, bu şekilde sadece reklamların hedefi olmaktan değil, aynı zamanda coğrafi konumlara göre uygulanan fiyat stratejilerinden de kurtulabilir ve yaptığınız çevrimiçi alışverişlerde tasarruf yapabilirsiniz.