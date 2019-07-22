Google Otomatik Tamamlama Yarışması, Goretzka ve Gnabry feat. Héctor Bellerín
1 saat önce
Serge Gnabry neden One Piece'i seviyor? Instagram var mı? Leon Goretzka basketbol hayranı mı? Bunlar, Google’daki iki FC Bayern ve Alman milli takım oyuncusu aranırken ortaya çıkan bazı sorular. Cevapları bulalım!
Serge Gnabry neden One Piece'i seviyor? Instagram
var mı? Leon
Goretzka basketbol
hayranı mı? Bunlar, Google
'daki iki FC Bayern ve Alman milli takım oyuncusu aranırken ortaya çıkan bazı sorular. Cevapları bulalım!
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:05
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