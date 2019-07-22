Son Dakika Haberleri: Google Otomatik Tamamlama Yarışması, Goretzka ve Gnabry feat. Héctor Bellerín
Son Dakika Spor Haber

Google Otomatik Tamamlama Yarışması, Goretzka ve Gnabry feat. Héctor Bellerín

1 saat önce

Serge Gnabry neden One Piece'i seviyor? Instagram var mı? Leon Goretzka basketbol hayranı mı? Bunlar, Google’daki iki FC Bayern ve Alman milli takım oyuncusu aranırken ortaya çıkan bazı sorular. Cevapları bulalım!

Serge Gnabry neden One Piece'i seviyor? Instagram var mı? Leon Goretzka basketbol hayranı mı? Bunlar, Google'daki iki FC Bayern ve Alman milli takım oyuncusu aranırken ortaya çıkan bazı sorular. Cevapları bulalım!
Google Otomatik Tamamlama Yarışması, Goretzka ve Gnabry feat. Héctor Bellerín
Instagram, Google, Leon, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sunucu Ece Erken, Instagram hesabından tatil pozlarını paylaştı Son Dakika! Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu Neymar ve Bale için çılgın transfer iddiası! Fatih Terim 4 ismin biletini kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 13:56:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Google Otomatik Tamamlama Yarışması, Goretzka ve Gnabry feat. Héctor Bellerín
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]