Google, özel hazırlanan doodle ile Friedrich von Schiller'in doğum gününü kutladı
6 saat önce
Google, doodle ile Friedrich von Schiller'in doğum gününü kutladı
Arama motoru Google, 10 Kasım günü özel hazırlanan doodle ile ünlü Alman şair, fizikçi ve filozof Friedrich von Schiller'in 260. doğum gününü kutladı.
Schiller, Alman edebiyatının en önemli figürleri arasında gösteriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:01
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