Son Dakika Haberleri: Google, özel hazırlanan doodle ile Friedrich von Schiller'in doğum gününü kutladı
Son Dakika Dünya Google, özel hazırlanan doodle ile Friedrich von Schiller'in doğum gününü kutladı

Google, özel hazırlanan doodle ile Friedrich von Schiller'in doğum gününü kutladı

6 saat önce

Google, doodle ile Friedrich von Schiller'in doğum gününü kutladı

Google, özel hazırlanan doodle ile Friedrich von Schiller'in doğum gününü kutladı, System.String[]

Arama motoru Google, 10 Kasım günü özel hazırlanan doodle ile ünlü Alman şair, fizikçi ve filozof Friedrich von Schiller'in 260. doğum gününü kutladı.


Schiller, Alman edebiyatının en önemli figürleri arasında gösteriliyor.

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10 Kasım, Google, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:01 
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