Son Dakika Haberleri: Google özgün haberleri ön plana çıkaracak
Son Dakika Teknoloji Haber

Google özgün haberleri ön plana çıkaracak

1 saat önce

Google özgün gazeteciliği desteklemek için orijinal haber içeriklerini tespit ederek arama sonuçlarında üst sıralara çıkaracak ve uzun süre görülebilir kalmasını sağlayacak.

Google özgün haberleri ön plana çıkaracak, System.String[]

Google özgün gazeteciliği desteklemek için orijinal haber içeriklerini tespit ederek arama sonuçlarında üst sıralara çıkaracak ve uzun süre görülebilir kalmasını sağlayacak.

Financial Times'ta yer alan habere göre dünyanın en yaygın arama motoru Google, üzerinde emek harcanan ve uzun zamana gerektiren orijinal metinleri tespit ederek arama listesinde ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Google Haberler Başkanı Richard Gingras, "Şirket araştırmacı gazeteciliği desteklemek istiyor ve insanların yetkin haberciliğe erişimine yardım etmek istiyor." dedi.

Google, kullanıcılarından topladığı verilerle her gün milyonlarca web sayfasını kullanıcılarının ilgi alanlarına uygun bir şekilde sıralayabiliyor. Reklamcılık alanında da çok etkili hale gelen Google'ın bu sektörden 330 milyar dolar kazandığı tahmin ediliyor. Google gazetecilik konusunda ise daha önce rakibi Facebook gibi yalan haberlerin ve özgün olmayan içeriklerin ön plana çıkmasını önleyemediği için eleştirilere maruz kalmıştı.

Google, Times, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den Çankaya ve Sabancı girdi
22 yıl önce kaybolan adamın cesedi Google Earth sayesinde bulundu Tohumunun nereden geldiği bilinmeyen güreş karpuzu, 6 ay bozulmuyor Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 17:42:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Google özgün haberleri ön plana çıkaracak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]