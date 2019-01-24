Google Pixel 3 ve Galaxy Note 9 En İyi Selfi Kameralarına Sahip

Google
Pixel 3 ve Galaxy Note
9 En iyi Selfi Kameralarına Sahip Samsung
ve Google'ın cihazları en iyi görüntü, ayrıntı, ten rengi ve daha bir çok özellik konusunda en iyi sonucu veriyor. Google Pixel 3 ve Galaxy Note 9 En iyi Selfi Kameralarına Sahip.
Akıllı telefonlarımızda selfie kamerayı yüzde 40'a varan oranda kullanıyoruz, ancak çoğu test nedense arka kameraya önem veriyor. Bu sorunu gidermek için DxOMark; cilt tonu ve renk doğruluğu, netlik, kontrast, pozlama ve daha fazlası gibi kriterlere dayanan yeni bir akıllı telefon kameraları puanlama sistemi getirdi.
Bu yeni kategoride, "En İyi Selfi Kameraları" bölümünde, en iyi dereceyi, mevcut modeller arasında Samsung Galaxy
Note 9 ve Google Pixel 3 modeli 92 Puanla elde etti.
İlk Beşte ise Xiaomi'nin mi Mix 3 modeli, Apple
iPhone Xs Max ve Samsung Galaxy S9
Plus sırasıyla, 84,82 ve 81 Puanla elde etti.
DxOMark kontrollü şartlar altında hem objektif hemde subjektif testler yaptı. Tutarlı ve tekrarlanabilir testler için en iyi sonuçları elde etmek için görüntü bilimcileri, her cihaz için sadece doğruluk açısından değil, aynı zamanda en iyi sonuçları elde etmek için 1,500'den fazla fotoğrafı ve videoyu analiz ettiler. Gerçekçi olmayan, pürüzsüz cilt tonları gibi yazılım güncelleştirme işaretleri olan görüntüler değerlendirmeden çıkarıldı.
Pixel 3 ve Galaxy Note 9 her ikisi de üst sıralarda yer alırken, bunu farklı nedenlerle yaptılar.
"Her iki kameradan alınan görüntü sonuçları mükemmel, çeşitli görüntü kalitesi özellikleri arasında iyi bir denge var. Bununla birlikte; Google, dokuya ve detaylara çok fazla vurgu yaparken ve bu nedenle biraz gürültü kabul ederken; Samsung mühendisleri daha temiz bir görüntü seçti ve ince detaylar için bazı fedakarlıklar yaptı."
Pixel 3 fotoğraflar için en iyi, Galaxy Note 9 ise video paketinde çok daha başarılı oldu.
Selfi kamera puanları arka ana kamera performansı ile benzer değil. Örneğin DxOMark; Huawei
Mate 20'yi bu puanın üstünde 109 puanla derecelendirirken, selfie kamerasına ancak 78 puan verdi.
Tüm skorları ön plana koyarsanız, Galaxy Note 9 195 Puanla birinciliği alırken; Google Pixel 3 193 Puanla ikinci sırada yer alıyor.
Testler elbette sadece bir testtir ve yaptığınız bir çekim türüne göre değişiklikler gösterebilir. Bunun yanında kullanılabilirliğinde çok önemli bir faktör olduğunu belirtmek gerekir.
Ancak DxOMark Selfi Kamera Testi, giderek artan ön kameranın önemine vurgu yapmak açısından oldukça değerli. Akıllı telefon alma kararınızı doğrudan etkileyebilecek özellik olmaya başladı bile.
Engadget