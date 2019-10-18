Google Pixel 4 ve 4 XL: Daha fazla kamera, daha fazla tutku

Google'ın yeni amiral gemisi telefonları Google Pixel 4 ve 4 XL

Google'ın yeni akıllı telefonları aslında tanıtılana kadar bir çok detayın sızdırılmasından dolayı olsa gerek, çok fazla bilinmeyene sahip değil. Ancak ilk bakışta bile oldukça güçlü bir telefon ile bu sefer tüketicilerin karşısına çıktığını söyleyebiliriz.



Tanıtım öncesinde hemen hemen her kullanılan bileşen ortaya çıksada neyseki sürprizler de yok değil. Aslında bir çoğunun öngeremediği veya tanımlayamadığı şey Google'ın diğer telefonlarından ne kadar farklı olduğunu hissettirmesi.



Yeni tasarım kısmen daha ince, daha güçlü yazılımlarıdan ve harika kamera özelliklerinden oluşuyor ki, bir önceki modellere göre çok daha güçlü özelliklere sahip.



Pixel 4 ve 4 XL temel özellikleri

Gerek Pixel 4 gerekse 4 XL modeli daha önce olduğu gibi bir kaç temel bileşeni ortak kullanıyor. Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisi, 6GB RAM ve 64GB veya 128GB depolama alanları gibi. Beklendiği gibi modeller üç temel renkle karşımıza çıktı. Elbette büyük üçlü kamera seti de cabası…



Google'ın akıllı telefon tasarımları bügüne kadar rakiplerine göre oldukça mükemmel denilecek kadar olmadı hiç. Bu seferde aslında durum bundan farklı değil. Daha çok kullanıcıya faydaya odaklanmış. Bazı insanlar basitliğin estetiğini daha çok sevebiliyor. Elbette bir önceki modellere göre çok daha iyi ama rakiplerine göre biraz geride…



Siyah modelinin tasarımı parlak iken diğer beyaz ve turuncu seçenekleri mat cam sırtlara sahip. Hangi rengin isteklerinize cevap vereceğini kestirmek şimdiden zor.



Her iki modelde de belirli durumlarda, oyun performanslarında yani saniyede 90 kez yenilenebilen 19: 9 en boy oranlı harika bir ekrana sahip. Bu hemen göze çarpacak bir özellik gibi görünmese de özellikle oyun düşkünleri bunu anında fark edecek.



Daha Fazla Kontrol

Her zamanki gibi, Pixel 4'ün dokunmatik ekranına dokunabilir veya Google'ın güncellenmiş Asistanını çağırmak istiyorsanız gövdesini sıkabilirsiniz.



Şirketin inanılmaz derecede küçük project Soli radar sensörü sayesinde, şimdi kontrol etmek için elinizi bir Pixel 4'ün önünde yıldız savaşlarındaki Jedi'lar gibi sallayabilirsiniz.



Daha Fazla Kamera

Google'ın kamerası konusunda en önemli özelliklerden birisi gayet başarılı zoom özelliği olduğu. Rakiplerindeki tele foto lens eksikliğini AI teknolojisi ve ikinci lens ile kapatıyor. Pixel 4'ün arkasındaki kameralar arasında nasıl geçiş yapacağınızı dert etmenize gerek yok. Zoom çubuğunu istediğiniz yere kaydırın, fotoğrafı çekin gerisini yazılım hallediyor.



Google'ın bir çerçevenin hem karanlık hem de aydınlık kısımlarında daha fazla ayrıntı yakalamanıza izin veren uygulama çift kaydırıcıları pratikte basittir ama çekim esnasında daha fazla özgürlük isteyenler için çok kullanışlı olmayabilir.



Diğer Özellikler arasında Bir Kaydedici Uygulama'da var ve oldukça güzel çalışıyor.



İlk bakışta harika özellikleri olan bu cihazların batarya ömürlerininde bir önceki modellere göre daha uzun olması bekleniyor ancak; Pixel 4 için 2,800 mAh'lik bir bataryanın olması bu konudaki soru işaretlerini güçlendiriyor.



3,700 mAh'lik 4 XL içinde aynı soru işaretleri geçerli. Burada yazılım ve donanımlarla elde edilen verimlilik önemli. Bunu cihazların kullanımından sonra göreceğiz.