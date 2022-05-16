Google Pixel 6a'nın ülkelere göre fiyatları belli oldu! - Son Dakika

Google, geçen hafta düzenlediği I/O 2022 geliştirici konferansında yeni ürünlerini piyasaya sürdü. Şirket, bu kapsamda 2021'de vitrine çıkardığı Pixel 6 serisine uygun fiyatlı bir alternatif konumundaki Pixel 6a'yı tanıttı. Etkinlikte ABD fiyatı açıklanan modelin resmi olarak satışa çıkacağı ülkelerdeki fiyat etiketi de belli oldu.

Google Pixel 6A tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Google Pixel 6a ülkelere göre fiyat etiketleri

Google, etkinlikte Pixel 6a modelinin ABD'de 449 dolar fiyat etiketiyle satılacağını duyurdu. Kısa süre önce akıllı telefonun satılacağı diğer ülkelerdeki fiyatları belli oldu. Cihazın en uygun fiyatla satışa çıkacağı ülke 417 dolarla Japonya olurken, aksi şekilde en yüksek fiyatla satılacağı ülke 538 dolarla Singapur oldu.

Google Pixel 6a, 21 Temmuz'da ABD ve Japonya'da ön siparişe açılacak. Diğer ülkelerdeki satış tarihleri ise henüz belli değil.