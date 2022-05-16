Google Pixel 6a'nın ülkelere göre fiyatları belli oldu! - Son Dakika
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Google Pixel 6a'nın ülkelere göre fiyatları belli oldu!

16.05.2022 18:34
Google Pixel 6a'nın ülkelere göre fiyatları belli oldu!

Çok yakında satışa çıkacak Google Pixel 6a modelinin ülkelere göre fiyat etiketleri belli oldu. İşte ayrıntılar...

Google, geçen hafta düzenlediği I/O 2022 geliştirici konferansında yeni ürünlerini piyasaya sürdü. Şirket, bu kapsamda 2021'de vitrine çıkardığı Pixel 6 serisine uygun fiyatlı bir alternatif konumundaki Pixel 6a'yı tanıttı. Etkinlikte ABD fiyatı açıklanan modelin resmi olarak satışa çıkacağı ülkelerdeki fiyat etiketi de belli oldu.

Google Pixel 6A tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Google Pixel 6a ülkelere göre fiyat etiketleri

Google, etkinlikte Pixel 6a modelinin ABD'de 449 dolar fiyat etiketiyle satılacağını duyurdu. Kısa süre önce akıllı telefonun satılacağı diğer ülkelerdeki fiyatları belli oldu. Cihazın en uygun fiyatla satışa çıkacağı ülke 417 dolarla Japonya olurken, aksi şekilde en yüksek fiyatla satılacağı ülke 538 dolarla Singapur oldu.

Google Pixel 6a'nın ülkelere göre fiyatları belli oldu!

Google Pixel 6a, 21 Temmuz'da ABD ve Japonya'da ön siparişe açılacak. Diğer ülkelerdeki satış tarihleri ise henüz belli değil.

ABD449 dolarJaponya417 dolarKanada464 dolarBirleşik Krallık489 dolarAvustralya519 dolarİrlanda477 dolarAlmanya477 dolarFransa477 dolarİtalya477 dolarİspanya477 dolarSingapur538 dolarTayvan469 dolar

Google Pixel 6a özellikleri

İşlemciTensör, 5 nanometreEkran6.1 inç büyüklük, 1080×2400 çözünürlük, 60Hz, 424 ppiRAM6GB/8GBDepolama128Kamera12 Megapiksel geniş açı + 12.2 Megapiksel ultra geniş açıÖn kamera8 MegapikselVideo4K 60fps- 1080p 240 fps ve HDRİşletim SistemiAndroid 12Batarya4410 mAh, 30W hızlı şarjBoyutlar152.2 x 71.8 x 8.9 mm/ 178 gramSIMNano SIM ya da eSIMDiğerEkran altı parmak izi sensörü

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefonun fiyatları uygun mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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